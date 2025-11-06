Die österreichische Verfassung schreibt vor, dass das Bundesheer nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten ist. Während es routinierte Berufssoldaten gibt, ist das System nicht auf eine permanente Berufsarmee („stehendes Heer“) ausgelegt. Vielmehr ist das Bundesheer als Mobilmachungsheer konzipiert: Im Frieden existiert eine schlanke Friedensorganisation, die im Krisen- oder Verteidigungsfall durch die Mobilmachung der Miliz möglichst rasch in die volle Einsatzorganisation übergeführt werden kann. Die Berufssoldaten bilden das Rückgrat für Ausbildung, Führung und Spezialfunktionen, die eigentliche Verteidigungsfähigkeit des Landes beruht jedoch auf der Fähigkeit, im Bedarfsfall rasch eine breite Masse von Milizsoldaten einzuberufen und einzusetzen.

Dieser Verfassungsauftrag ist Ausdruck eines zutiefst demokratischen und solidarischen Verständnisses von Landesverteidigung. Die Miliz steht für das Prinzip „Staatsbürger in Uniform“ und macht die Verteidigung des Landes zur Gemeinschaftsaufgabe aller Bürgerinnen und Bürger.

Das Wesen des Konflikts und die Rolle der Streitkräfte

Konflikte zwischen Staaten oder Gesellschaften entstehen, wenn politische Interessen unvereinbar werden. Der Zweck von Streitkräften ist es, im äußersten Fall und wenn alle anderen Mittel der Politik versagen, den politischen Willen des eigenen Staates zu behaupten – für Österreich somit die Verteidigung der eigenen Souveränität.

Nach Clausewitz ist Krieg „die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“. Ziel militärischer Landesverteidigung ist es, einen potenziellen Gegner durch glaubwürdige Abschreckung von einem Angriff von vorneherein abzuhalten oder – falls es zum Ernstfall kommt – die Verteidigungsfähigkeit des Staates sicherzustellen und den Angriff abzuwehren.

Streitkräfte dienen also nicht nur dem Kampf, sondern vor allem der Abschreckung: Je glaubwürdiger Mobilmachungsfähigkeit und Wehrbereitschaft der Gesellschaft sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Auch eine Demokratie ist besser wehrhaft als wehrlos – friedfertig ist nur, wer zur Verteidigung fähig ist und freiwillig auf Gewalt verzichtet, außer zur Selbstverteidigung.

Verfassungsauftrag und gesellschaftlicher Konsens

Die Bundesverfassung (Art. 79 B-VG) schreibt das Milizsystem verbindlich vor. Nach einem relativ kurzen Grundwehrdienst wechseln junge Männer für einige Jahre in den Milizstand. Sie führen ihr ziviles Leben weiter und gehen ihrem zivilen Beruf nach, stehen aber im Ernstfall bereit, ihren Beruf zu unterbrechen und als Milizsoldaten in den Einsatz zu gehen oder zu regelmäßigen Wiederholungsübungen („Milizübungen“) einzurücken.

Das öffentliche Wissen um das Milizsystem ist durch geopolitische Veränderungen und neue Kriegsbilder seit den 1990er-Jahren in den Hintergrund getreten: Das Milizsystem ist historisch das demokratischste Wehrsystem zur konventionellen Landesverteidigung. Es spricht jeden Staatsbürger als Verteidiger der eigenen Sache an und schöpft die Verteidigungskraft des Staates aus der Gesamtgesellschaft. Aufgrund des Mobilmachungserfordernisses hat dieses Wehrsystem einen defensiven Charakter und ist ein Garant für die Wehrhaftigkeit der Demokratie.