Defence Drohnen Gamification : Militärforscher Rapp über Gamifizierung im Gefecht: "Ein Panzer gibt mehr Punkte als ein einzelner Soldat"

07.11.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Andreas Rapp vom German Institute for Defence and Strategic Studies über Gamification in den Abwehrreihen der ukrainischen Streitkräfte, neue Bedrohungslagen und warum der Drohnenkrieg technologisch erst am Anfang steht.
Andreas Rapp

"Wer effektiv arbeitet, bekommt schneller Nachschub."
Andreas Rapp, Militärwissenschaftler am German Institute for Defence and Strategic Studies

 

- © Bundeswehr / Pieter-Pan Rupprecht

Erstveröffentlichung
07.11.2025
Letzte Aktualisierung
07.11.2025
Daniel Pohselt