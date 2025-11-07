INDUSTRIEMAGAZIN DEFENCE: Herr Rapp, wenn man aktuell die Schlagzeilen über Drohnenvorfälle an europäischen Flughäfen liest – ist das Grund zur Sorge?

Andreas Rapp: Das sind ernst zu nehmende Vorfälle; auf diese Art der Bedrohung müssen wir uns einstellen. Wir erleben gerade eine Phase, in der sich Kriegsführung durch Drohnen fundamental verändert. Diese Entwicklung ist nicht nur Folge des Ukrainekriegs, sondern Ausdruck einer umfassenden technologischen Evolution. Drohnen werden zur omnipräsenten Waffe. Sowohl in staatlichen als auch in asymmetrischen Konflikten. Wenn das Maschinengewehr und der Stacheldraht die Waffen des Industriezeitalters waren, dann ist die Drohne die Waffe des Digitalzeitalters: klein, kostengünstig, vernetzt, und in der Lage, Sensor und Effektor in einem System zu vereinen.

Sie kann beobachten, zielen und wirken und das ohne große Infrastruktur, ohne ausgebildete Piloten, mit Komponenten, die weltweit millionenfach verfügbar sind.

Das erklärt ihre militärische Attraktivität – aber auch ihr Risiko. Welche Dimension hat diese Bedrohung in Europa?

Rapp: Wir sehen derzeit eine Eskalation hybrider Aktivitäten Russlands. Es gab mehrere Vorfälle, bei denen Drohnen aus Belarus oder Russland in den Luftraum der NATO-Staaten eingedrungen sind, etwa in über Polen. Das war klar attribu t ierbar. Andere Ereignisse – etwa Störungen an Flughäfen in Kopenhagen oder Schleswig-Holstein – sind schwieriger zuzuordnen. Aber wenn mehrere Drohnen gleichzeitig auftauchen, ist das selten Zufall. Das sind koordinierte Aktionen, oft mit psychologischer Absicht: Man will Unsicherheit erzeugen, die Funktionsfähigkeit westlicher Verteidigung testen, Zweifel an der Abschreckungsfähigkeit der NATO säen. Russland spielt hier ein kalkuliertes Spiel mit überschaubarem Risiko, aber hoher Wirkung.

Wie reagieren westliche Streitkräfte und Regierungen darauf?

Rapp: Deutschland und andere europäische Staaten investieren derzeit massiv in eine mehrschichtige Luftverteidigung aus weitreichenden Flugabwehrsystemen wie Arrow oder Patriot, mobilen Systemen zum Nahbereichsschutz wie Skyranger, aber auch Low-cost-Systemen wie Abfangdrohnen.Dieser Verbund ermöglicht die lückenlose Bekämpfung unterschiedlichster Ziele – ob es sich nun um Marschflugkörper, taktische ballistische Raketen, Flugzeuge oder aber Drohnen handelt. Die Ukraine hat darin die meiste Erfahrung, weil sie täglich hunderte solcher Angriffe abwehrt. Sie zeigt, dass es auf eine kluge Kombination aus Sensorik, elektronischer Kampfführung und effizienten Abwehrmitteln ankommt, nicht nur auf teure High-End-Technik allein .

Wie ist die Zuständigkeit in Deutschland geregelt, wenn Drohnen zivile Ziele oder Flughäfen bedrohen?