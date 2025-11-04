Beyond Gravity Austria, bislang als verlässlicher Partner der europäischen und internationalen Raumfahrtindustrie bekannt, öffnet sich einem neuen Marktsegment: dem militärischen Bodenbereich. Das Wiener Unternehmen, Teil der Beyond Gravity-Gruppe (ehemals RUAG Space), entwickelt Navigationslösungen, die bislang vor allem auf Satelliten im Orbit zum Einsatz kommen. Nun sollen diese hochpräzisen Empfänger auch für landgestützte Anwendungen adaptiert werden – bis hin zur Nutzung in Gefechtsfahrzeugen.

„Wir sind Spezialisten für Navigation. Unsere hochgenauen Empfänger für Satelliten können mit überschaubarem Aufwand so angepasst werden, dass sie auch am Boden eingesetzt werden können“, erklärt Geschäftsführer Kurt Kober.



Damit rückt Beyond Gravity erstmals in den Bereich militärischer Bodenanwendungen vor – ein bewusster strategischer Schritt, wie Kober gegenüber INDUSTRIEMAGAZIN DEFENCE sagt: „Wir haben das auch dem österreichischen Bundesheer vorgestellt, inklusive der Möglichkeit, gefechtstaugliche Navigationsempfänger zu liefern. Die Signale waren durchaus positiv.“



Haus- und Hoflieferant



Die Basis dieser Technologie liegt in der jahrzehntelangen Arbeit des Wiener Teams an präzisen Navigationssystemen für Raumfahrtmissionen. Fast alle europäischen ESA-Satelliten sind laut Kober "mit unseren Empfängern ausgestattet“. Beyond Gravity gilt als Haus- und Hoflieferant zahlreicher ESA-Programme sowie für mehrere NASA-Missionen – eine Position, die auf über 30 Jahre Erfahrung in der Navigationssignalerzeugung und -verarbeitung zurückgeht. Diese Expertise bildet nun die Grundlage für den Einstieg in den militärischen Bereich.



Die Wiener Systeme sind in der Lage, GPS- und Galileo-Signale nicht nur zur Positionsbestimmung, sondern auch zur Zeitbestimmung für kritische Infrastrukturen zu nutzen. Damit lassen sie sich prinzipiell auch in militärischen Anwendungen einsetzen – etwa in gepanzerten Fahrzeugen, mobilen Radarstationen oder Drohnensystemen. „Wir könnten ein solches System morgen verkaufen, wenn es Bedarf gibt“, sagt Kober nüchtern. Die Hardware sei vorhanden, lediglich die Anpassung an militärische Anforderungen stehe noch aus.