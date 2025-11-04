Navigation Defence : Beyond Gravity: Einstieg in die Militärtechnik?

04.11.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Beyond Gravity Austria, bisher vor allem als Zulieferer der europäischen Raumfahrtindustrie bekannt, öffnet ein neues Kapitel: Das Wiener Unternehmen könnte in die Entwicklung gefechtstauglicher Navigationsempfänger für militärische Bodensysteme einsteigen. Die Technologie stammt aus der Satellitennavigation – adaptiert für gepanzerte Fahrzeuge, Radarstationen oder Drohnen.
LEO PNT satellites orbiting pillars

Vom Space-Bereich zu Anwendungen am Boden? Das LEO-PNT-Projekt ist technologischer Treiber für die geplanten gefechtstauglichen Bodenempfänger von Beyond Gravity Austria  

- © Beyond Gravity

Daniel Pohselt