RHI Magnesita, Weltmarktführer für Feuerfestprodukte mit Sitz in Wien, spielt in der europäischen Industrie eine zentrale, aber oft unsichtbare Rolle. Das gilt auch für den Verteidigungssektor – allerdings auf einer Ebene, die weit vor der eigentlichen Rüstung beginnt. „Wir sind kein Rüstungsunternehmen“, stellt Europa-Präsident Constantin Beelitz gleich zu Beginn klar. „Aber ohne uns gäbe es keinen Stahl, kein Kupfer und damit auch keinen Panzerstahl oder keine militärische Elektronik.“



Nie mehr die wichtigsten News aus der Auto-Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!



Denn die Hochtemperaturmaterialien von RHI Magnesita sind Grundvoraussetzung für nahezu jeden metallurgischen Prozess. Wo Stahl, Nickel, Kupfer oder Chrom geschmolzen werden, sind die feuerfesten Auskleidungen des österreichischen Konzerns im Einsatz – vom Hochofen über den Konverter bis zur Gießpfanne. „Fast jede Tonne Stahl in Europa fließt irgendwann über unsere Produkte“, sagt Beelitz. „Ob das für den Bau, den Maschinenbau oder für die Rüstungsindustrie ist, spielt keine Rolle.“

Indirekter Zulieferer für Europas Verteidigungsproduktion



Im engeren Sinn ist RHI Magnesita kein „Defense Player“, sondern ein Tier-3-Zulieferer: Das Unternehmen beliefert Stahl- und Buntmetallproduzenten, die wiederum Komponenten für Fahrzeuge, Waffen oder militärische Elektronik herstellen. „Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir auch indirekt in der Rüstungsindustrie tätig sind“, sagt Beelitz. „Aber das Geschäft ist volumenmäßig marginal – vielleicht ein halbes Prozent des Stahlmarkts in Europa.“ Die Nachfrage steige zwar, insbesondere bei Spezialstählen für Panzerungen, Gewehrläufe oder Hochpräzisionssysteme, aber die absoluten Mengen blieben gering. Wichtiger sei der technologische Anspruch. „Für Panzerstahl gelten andere Spezifikationen als für Automobilstahl – höhere Härte, Temperaturbeständigkeit, Reinheit“, erklärt Beelitz. „Das erfordert eine perfekte Feuerfesttechnik, und da kommen wir ins Spiel.“

Seine Produkte finden sich in nahezu allen europäischen Stahlwerken, bei Kupfer- und Nickelherstellern ebenso wie bei Produzenten von Ferrochrom oder Wolfram – Metalle, die in der modernen Rüstungstechnik zunehmend Bedeutung gewinnen. Damit ist RHI Magnesita ein unsichtbares, aber unverzichtbares Glied der europäischen Verteidigungswertschöpfungskette.