Defence Rüstung RHI Magnesita : RHI Magnesita-Manager Beelitz: "Wollen wir aufrüsten, brauchen wir eine stabile Rohstoffbasis"

06.11.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
RHI Magnesita beliefert nahezu jedes Stahlwerk Europas – und ist damit ein unverzichtbarer Teil der Verteidigungsindustrie. Ohne die Feuerfestmaterialien des Wiener Konzerns ließe sich weder Panzerstahl noch Kupfer für militärische Elektronik herstellen. 70 Prozent des benötigten Magnesias stammen aus China - eine gefährliche Abhängigkeit: Ein Exportstopp würde Europas militärische Handlungsfähigkeit binnen Wochen lahmlegen.
RHI Magnesita

Produktion von Feuerfestmaterialien bei RHI Magnesita: Glied der europäischen Verteidigungswertschöpfungskette

- © RHI Magnesita

Daniel Pohselt