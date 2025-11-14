Unter der Führung von Roland Busch präsentiert sich Siemens längst nicht mehr als klassischer Industriekonzern: Von der Keynote beim CES über das World Economic Forum bis zur spektakulären Allianz mit NVIDIA Corporation (und dessen charismatischem Gründer Jensen Huang) rückt Siemens zunehmend in die Rolle eines globalen Technologie‑Players.

Busch selbst spricht von Siemens als „One Tech Company“, einem digitalen Schwergewicht mit industriellem Herzen — eine Transformation, die derzeit in der Tech‑Industrie wie auch bei Finanzanalysten für Aufsehen sorgt.