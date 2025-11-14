Österreichs Top-Manager und Managerinnen stehen unter Hochdruck: Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und ein globaler Technologiewettlauf verändern die Spielregeln radikal. Einfluss entsteht heute nicht mehr durch Größe – sondern durch Orientierung in der Krise. FAS Research-Gründer Harald Katzmair bringt es auf den Punkt: „Manager sind von oben bedrängt durch geoökonomische Machtblöcke, von unten bedrängt durch nationale Loyalitätszirkel“, sagt er. Wer im Squeeze bestehen will, braucht ein Navigationssystem für Ungewissheit.

>>> FAS-Netzwerkforscher Katzmair: „Wir spielen Markt, die anderen Monopol“

Genau hier setzt das Top-1000-Manager-Ranking 2025 an – erstmals mit einem neuen Messfaktor: Situational Awareness. Die KI-gestützte Netzwerkanalyse durch FAS Research zeigt, wer Komplexität erkennt, früh reagiert und Entscheidungen trifft, die wirklich tragen. Die Datengrundlage der Rangreihung ist einzigartig: Über eine Million Verbindungen innerhalb der 5000 größten Unternehmen, analysiert bei 20.000 Führungskräften. Sichtbar wird daraus ein Machtgefüge, das sich verschiebt – weg von Positionstiteln, hin zu Beziehungsqualität. Katzmair: „Hat man keine Datenmonopole, keine seltenen Erden und keine militärische Macht – bleibt die Qualität der Beziehungen“, sagt er.

Die Auswertung zeigt klare Trends: Technologie, Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit rücken ins Zentrum. Nachhaltigkeit und Energie treten zurück. Wer Österreichs Wirtschaft mit Kapital, Politik und Wissen verbindet, baut Resilienz auf – wer sich abschottet, verliert.

Holen Sie sich die Detail-Ergebnisse des Rankings als offene Datei, inkl. Nutzungsrechte zur Weiterverarbeitung: https://industriemedien.at/shop/top-1000-industriemanager/