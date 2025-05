Mit der Einführung autonomer KI-Agenten will Siemens die industrielle Automatisierung auf ein neues Level heben. Was auf den ersten Blick wie ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung wirkt, könnte sich als tiefer Einschnitt in die industrielle Praxis erweisen – mit weitreichenden Folgen für Produktion, Arbeitsorganisation und strategische Steuerung in der Fertigungswelt.

Die neuen Softwareagenten, die Siemens kürzlich im Rahmen seines Industrieportfolios vorgestellt hat, arbeiten autonom, treffen Entscheidungen auf Basis von Datenanalysen in Echtzeit und sollen künftig ganze Produktionsprozesse selbstständig optimieren. Grundlage dafür sind maschinelles Lernen, digitale Zwillinge und eine kontinuierliche Vernetzung innerhalb des Fertigungsprozesses.

Das Konzept ist nicht neu – die Industrie experimentiert seit Jahren mit adaptiven Systemen und lernfähigen Maschinen. Doch Siemens verfolgt mit den autonomen Agenten einen radikaleren Ansatz: Die Systeme sollen nicht nur unterstützen, sondern aktiv eingreifen, steuern, priorisieren – ohne dass ständig ein menschlicher Operator eingreifen muss.