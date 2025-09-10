EU Militärlogistik : Sicherheitsrisiko Brücken: Wie Europas Verteidigung an der Infrastruktur scheitert
Inhalt
- Militärlogistik-Defizite: Warum die EU ohne NATO und intakte Infrastruktur kaum handlungsfähig ist
- Ukrainekrieg als Weckruf: Warum Resilienz und vernetzte Militärlogistik über Europas Sicherheit entscheiden
- Doppelstrategie für Europas Verteidigung: Warum Infrastruktur, KI und politische Reformen gleich wichtig sind
- Strategische Autonomie in Gefahr: Warum die EU ohne NATO-Logistik kaum eigenständig handeln kann
- ZUR PERSON
Aktive Mitgliedschaft erforderlich
Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!
Sie haben bereits eine PRIME Mitgliedschaft?
Bitte melden Sie sich hier an.
Die militärische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union steht zunehmend im Fokus sicherheitspolitischer Debatten – nicht zuletzt vor dem Hintergrund aktueller geopolitischer Herausforderungen. Besonders die Militärlogistik erweist sich dabei als strategisches Nadelöhr: Sie ist entscheidend für schnelle Reaktionsfähigkeit, Durchhaltevermögen und glaubwürdige Abschreckung.
>>> Warum der Logistiker eines der ersten Angriffsziele ist
Im Gespräch mit dem INDUSTRIEMAGAZIN DEFENCE erläutert Brigadier Stefan Lampl, warum eine engere Verzahnung zwischen zivilen und militärischen Strukturen, der Ausbau digitaler Logistiksysteme sowie eine verstärkte europäische Koordination unerlässlich sind, um die sicherheits- und verteidigungspolitische Autonomie der EU langfristig zu stärken.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
Militärlogistik-Defizite: Warum die EU ohne NATO und intakte Infrastruktur kaum handlungsfähig ist
INDUSTRIEMAGAZIN DEFENCE: Herr Brigadier Lampl, wie ist es um die militärlogistischen Fähigkeiten der EU bestellt?
Stefan Lampl: Die Militärlogistik stellt eine der zentralen Herausforderungen für die sicherheits- und verteidigungspolitische Handlungsfähigkeit der EU dar. Während die EU in den vergangenen Jahrzehnten Fortschritte im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) erzielt hat, bleibt die Logistik ein entscheidender Prüfstein für ihre militärische Glaubwürdigkeit und Effektivität. Auf der militärpolitischen Ebene zeigt sich, dass die logistischen Probleme weniger technischer, sondern in erster Linie struktureller, organisatorischer und politischer Natur sind.
>>> Wie US-Konzerne von Europas Aufrüstung profitieren
Bleiben wir bei den Strukturen. Wo sehen Sie Handlungsbedarf?
Lampl: Ein grundlegendes Problem besteht in der Fragmentierung der militärischen Logistiksysteme innerhalb der EU. Jedes Mitgliedsland verfügt über eigene Verfahren und Strukturen, die oftmals nicht miteinander kompatibel sind. Dies erschwert die Interoperabilität und führt im Krisenfall zu Verzögerungen oder Ineffizienzen. Hinzu kommt, dass die EU weiterhin stark auf die NATO bzw. dem transatlantischen Partner USA angewiesen ist, insbesondere im Bereich strategischer Transportkapazitäten wie Schwerlastflugzeuge oder großvolumige Seetransporte. Damit bleibt die EU in logistischen Kernbereichen abhängig von Partnern, was ihre politische und militärische Autonomie einschränkt. Eine weitere Herausforderung betrifft die Infrastruktur in Europa.
Viele Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien und Häfen innerhalb Europas sind nicht für den Transport schwerer militärischer Ausrüstung ausgelegt. Der rasche Truppen- und Materialtransport – eine Grundvoraussetzung militärischer Abschreckung und Handlungsfähigkeit – wird dadurch erheblich behindert. Diese Problematik ist politisch erkannt worden, weshalb die EU mit der „Military Mobility“-Initiative versucht, zivile und militärische Infrastruktur besser aufeinander abzustimmen. Dennoch bleibt die Umsetzung kostenintensiv und erfordert langwierige Abstimmungen zwischen Mitgliedsstaaten.
Ukrainekrieg als Weckruf: Warum Resilienz und vernetzte Militärlogistik über Europas Sicherheit entscheiden
Welche Lehren zieht die EU aus dem Ukrainekrieg für ihre logistischen Fähigkeiten?
Lampl: Die aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen verstärken die Bedeutung der Militärlogistik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat verdeutlicht, dass Durchhaltefähigkeit und schnelle Reaktionsfähigkeit nur durch robuste, resilente und verlässliche Logistik gewährleistet werden können. Die Versorgung mit Munition, Treibstoff, Ersatzteilen und digitaler Infrastruktur wird dabei ebenso wichtig wie der Schutz vor Cyberangriffen und hybriden Bedrohungen, die gezielt auf logistische Netzwerke abzielen können. Auf der taktischen Ebene wird der Einsatz von Drohnen und unbemannten Fahrzeugen auch für die Versorgung von Soldaten immer wichtiger. Die von der EU entwickelte „Preparedness Union“ Strategy verdeutlicht, dass Krisenbewältigung und Sicherheitspolitik in Europa künftig nur durch ein enges Zusammenspiel von zivilen und militärischen Ressourcen gewährleistet werden können. Diese Strategie unterstreicht, dass Resilienz nicht allein durch Streitkräfte, sondern auch durch die Einbindung von ziviler Infrastruktur, Industrie, Transportkapazitäten und technologischer Innovation entsteht.
>>> Rheinmetall-Boom dank Kriegswirtschaft
Wie können Industrie, Energie- und Transportsektor stärker in die Militärlogistik eingebunden werden, ohne die zivilen Lieferketten zu gefährden?
Lampl: Gerade im Bereich der Militärlogistik wird deutlich, dass zivile und militärische Dimensionen nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Militärische Transporte nutzen zivile Häfen, Flughäfen, Schienennetze und Straßen. Gleichzeitig hängt die Versorgung mit Energie, Rohstoffen und Kommunikationsmitteln entscheidend von zivilen Lieferketten ab. Die „Preparedness Union“ Strategy betont daher, dass eine enge Verzahnung zwischen zivilen und militärischen Akteuren unabdingbar ist, um die Handlungsfähigkeit der EU in Krisensituationen zu sichern. Auf der militärpolitischen Ebene bedeutet dies, dass die EU-Mitgliedsstaaten nicht nur ihre nationalen Kapazitäten koordinieren, sondern auch ihre zivilen Ressourcen in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur einbetten müssen. Damit wird Militärlogistik zu einem gesamtgesellschaftlichen Auftrag, der über klassische Verteidigungsfragen hinausgeht.
Wie können Mitgliedsstaaten überzeugt werden, ihre logistischen Kapazitäten stärker in eine gemeinsame europäische Struktur einzubringen?
Lampl: Auf der militärpolitischen Ebene zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und gemeinschaftlichem Handeln. Viele Mitgliedsstaaten zögern, ihre logistischen Kapazitäten stärker in eine gemeinsame europäische Struktur einzubringen, da dies eine Abgabe nationaler Entscheidungsgewalt bedeutet. Gleichzeitig ist jedoch klar, dass ohne gemeinsame Standards, koordinierte Beschaffung und eine abgestimmte Infrastrukturpolitik die Handlungsfähigkeit der EU erheblich eingeschränkt bleibt.
Doppelstrategie für Europas Verteidigung: Warum Infrastruktur, KI und politische Reformen gleich wichtig sind
Welche Rolle spielen Investitionen in Infrastruktur und digitale Logistiksysteme im Vergleich zu politischen Reformen, wenn es um die militärische Handlungsfähigkeit der EU geht?
Lampl: Für die Zukunft ist eine Doppelstrategie erforderlich: Zum einen muss die EU ihre politische Koordination vertiefen, um bürokratische Hürden wie Zoll- und Genehmigungsverfahren innerhalb Europas abzubauen und die Interoperabilität der Streitkräfte zu verbessern. Zum anderen sind massive Investitionen in Infrastruktur und Transportkapazitäten notwendig, um den physischen Anforderungen moderner Kriegsführung gerecht zu werden. Ergänzt werden muss dies durch technologische Innovationen, wie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und digitalisierten Logistiksystemen, die eine effizientere Planung, Vorhersage und Steuerung ermöglichen.
>>> Österreichs mächtigste Rüstungs-Konzerne
Welche Kompetenzen haben die zentralen EU-Institutionen wie EUMS, MPCC und EEAS?
Lampl: Die Europäische Union hat eine institutionelle Architektur entwickelt, die militärische Planungs- und Logistikfragen koordiniert. Dieser Apparat wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut, bleibt im Vergleich zur NATO jedoch begrenzt. Eine zentrale Rolle spielt der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS – European External Action Service). Er bildet das diplomatische Rückgrat der EU und beherbergt den EU-Militärstab (EUMS), der für strategische Planung, Lagebeurteilung und logistische Beratung zuständig ist. Der EUMS liefert militärische Expertise und koordiniert gemeinsam mit den Mitgliedstaaten logistische Ressourcen für EU-geführte Operationen. Von wachsender Bedeutung ist zudem die Military Planning and Conduct Capability (MPCC). Sie fungiert als ständiges operatives Hauptquartier der EU für die Planung und Durchführung nicht-exekutiver Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. In Zukunft soll sie auch in der Lage sein, exekutive Operationen zu leiten. Eine weitere wichtige Institution ist die Europäische Verteidigungsagentur (EDA – European Defence Agency).
Sie fördert gemeinsame Projekte und Programme im Bereich der Logistik, darunter die Standardisierung von Verfahren, die Koordination von Transportkapazitäten sowie die gemeinsame Beschaffung von Munition und Ersatzteilen. Auch die EU-Kommission ist mit der Generaldirektion Verteidigungsindustrie und Weltraum (DG DEFIS) in die Verteidigungsarchitektur eingebunden. Über Programme wie die Connecting Europe Facilityoder die Military Mobility-Initiative wirkt sie maßgeblich an der Anpassung ziviler Infrastruktur für militärische Zwecke mit. Die politische Kontrolle erfolgt durch den Rat der EU (Außen- und Verteidigungsminister), während das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) die laufende Steuerung übernimmt. Der Militärausschuss der EU (EUMC), zusammengesetzt aus den Generalstabschefs der Mitgliedsstaaten, berät den Rat in militärischen Fragen, einschließlich logistischer Aspekte.
Strategische Autonomie in Gefahr: Warum die EU ohne NATO-Logistik kaum eigenständig handeln kann
Welche realistischen Chancen bestehen, die europäische Militärlogistik zu harmonisieren?
Lampl: Langfristig strebt die EU an, ihre Logistikorganisation zu verbessern. Und zwar durch die Stärkung der MPCC zu einem vollwertigen EU-Hauptquartier, die Ausweitung von Military Mobility zur Beseitigung von Infrastrukturengpässen, die Integration ziviler und militärischer Logistikketten sowie eine Verbesserung der gemeinsamen europäischen Beschaffungspolitik.
>>> EU-Rüstungsfonds "Safe": Was das Milliardenprogramm für Österreichs Verteidigung und Industrie bedeutet
Kann die EU mittelfristig eigenständig agieren, solange sie bei strategischem Transport und Logistiknetzwerken auf die NATO angewiesen ist?
Lampl: Die EU verfügt mit dem EU-Militärstab (European Union Military Staff, EUMS) über eine militärische Planungs- und Führungsstruktur, die insbesondere im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) eingesetzt wird. Allerdings ist die EU im Bereich der Militärlogistik in erheblichem Maße auf die Ressourcen und Strukturen der NATO angewiesen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer engen Koordination zwischen beiden Organisationen. Die NATO verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der multinationalen Logistikplanung und über zentrale Fähigkeiten wie strategischen Lufttransport, Einsatz von Seetransportkapazitäten, logistische Unterstützungsnetzwerke, logistische Informationssysteme und standardisierte Verfahren (NATO-Standards, sog. STANAGs). Diese bilden eine Grundlage, an die sich die EU zwangsläufig anlehnen muss. Der EU-Militärstab ist daher in seiner Arbeit stark darauf ausgerichtet, komplementär zur NATO zu agieren, anstatt parallele Strukturen zu schaffen.
Inwiefern tragen Berlin-Plus-Abkommen und gemeinsame Projekte wie Military Mobility dazu bei, Synergien zu nutzen?
Lampl: Auf der militärpolitischen Ebene existieren bereits institutionalisierte Formate, etwa die Vereinbarungen im Rahmen der Berlin-Plus-Abkommen, die es der EU ermöglichen, auf NATO-Planungs- und Logistikressourcen zurückzugreifen, sofern die NATO selbst nicht aktiv ist. Gleichzeitig wird in gemeinsamen Initiativen wie „Military Mobility“ versucht, zivile und militärische Infrastrukturen für beide Organisationen gleichermaßen nutzbar zu machen. Die Koordination ist jedoch nicht frei von Spannungen. Unterschiedliche Interessen einzelner Mitgliedsstaaten – insbesondere jener, die gleichzeitig Mitglied der NATO und der EU sind – führen mitunter zu Blockaden. Dennoch bleibt derzeit klar: Ohne eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen EUMS und NATO im Bereich der Militärlogistik wäre die EU derzeit nicht in der Lage, größere Operationen selbstständig durchzuführen.
>>> Milliarden fürs Militär: Wie der Rüstungsboom Maschinenbau und die Autoindustrie verändert
Wie entscheidend wäre der Aufbau robusterer Strukturen für die strategische Autonomie der EU?
Lampl: Neben der engen Kooperation mit der NATO wird es für die EU zunehmend wichtiger, eigene Führungs- und Steuerungsfähigkeiten (Command and Control - C2-Strukturen) aufzubauen. Bislang stützt sich die EU im Rahmen ihrer Operationen oftmals auf die Planungs- und Führungsstrukturen der NATO oder auf nationale Hauptquartiere einzelner Mitgliedsstaaten (zB. Das Operations Headquarters in Larissa für die EUNAVFOR – Operation Aspides). Dies schränkt jedoch die Handlungsfreiheit ein und wirft die Frage nach der strategischen Autonomie Europas auf. Um bei EU-geführten Einsätzen eigenständig agieren zu können, muss der EU-Militärstab über robuste C2-Strukturen verfügen, die von der strategischen Planung bis hin zur operativen Führung reichen. Dazu gehören: ein ständiges, einsatzfähiges Hauptquartier (Military Planning and Conduct Capability, MPCC), einheitliche Verfahren für die logistische Unterstützung sowie gemeinsame digitale Plattformen zur Lageführung, Kommunikation und Koordination. Gerade in der Militärlogistik bedeutet dies, dass Transportkapazitäten, Versorgungsnetze und Infrastrukturnutzung nicht nur politisch geplant, sondern auch in Echtzeit koordiniert und geführt werden müssen. Ein eigenständiges C2-System (Military Movement Coordination Center) der EU würde hier die notwendige Flexibilität schaffen, um schnell und unabhängig von der NATO zu reagieren aber auch bei Naturkatastrophen die zivilen Organisationen zu unterstützen.
Welche Vorteile hätte eine engere Verknüpfung ziviler Infrastruktur mit militärischen Logistiknetzen für Krisenbewältigung und Katastrophenschutz?
Lampl: Moderne Krisenbewältigung – ob humanitäre Katastrophenhilfe, Stabilisierungseinsätze oder militärische Verteidigung – erfordert die Nutzung ziviler Infrastruktur (z. B. Häfen, Eisenbahnnetze, Energieversorgung, Kommunikationssysteme). Eine enge Integration ermöglicht es, Synergien zu schaffen und begrenzte Ressourcen effizienter einzusetzen.
Kann der Aufbau eigener EU-Fähigkeiten im Bereich Logistik und Führung die Zusammenarbeit mit der NATO stärken?
Lampl: Die Entwicklung eigener C2-Fähigkeiten ist nicht als Konkurrenz zur NATO zu verstehen, sondern als Ergänzung. Sie erhöht die strategische Handlungsfähigkeit der EU, stärkt die Resilienz und erlaubt ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen zivilen und militärischen Komponenten.
ZUR PERSON
Brigadier Stefan Lampl verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Österreichischen Bundesheer und hat sich auf militärische Logistik sowie internationale Einsätze spezialisiert. Er war in führenden Funktionen unter anderem als Kommandant der Heereslogistikschule, als Abteilungsleiter in multinationalen NATO- und EU-Strukturen sowie als nationaler Kontingentskommandant im Kosovo tätig. Seit September 2025 leitet er als Direktor Logistik den Bereich Logistik im EU-Militärstab in Brüssel.