Mit 1. September wird Stefan Lampl zum Direktor für Militärlogistik im EU-Militärstab ernannt. Damit übernimmt der Hainfelder Brigadier Verantwortung für zentrale Aufgaben der Europäischen Union im Verteidigungsbereich, berichtet die NÖN. Dazu zählen der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur unter militärstrategischen Gesichtspunkten, die strategische Bereitstellung von Ressourcen für EU-Einsätze innerhalb und außerhalb Europas sowie die Entwicklung militärischer Konzepte in Logistik und Medizin in enger Abstimmung mit der NATO.

In dieser Funktion ist Lampl zentraler Berater der Europäischen Kommission und der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, in allen militärlogistischen Fragen. Damit übernimmt Lampl militärische Spitzenverantwortung auf internationaler Ebene.

Im Oktober 2024 übergab Lampl als bisheriger Schulkommandant der Heereslogistikschule das Kommando an seinen Nachfolger, Oberst des Generalstabsdienstes Siegfried Skudnigg.