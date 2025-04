Die Umfeldbildung für die Unternehmen aus der Raumfahrtindustrie in der AirportCity übernimmt der neue "VIE Space Hub". Geboten werden Flughafenangaben zufolge moderne Infrastruktur mit umfassenden Büro-, Conferencing- und Gewerbeflächen sowie Nächtigungs- und Nahversorgungskapazitäten. Hinzu kommen Verkehrsanbindung an Autobahn, Bahn und Bus sowie die Nähe zur Wiener Innenstadt. Inkludiert seien - auch mit der Nähe zum "ESA Phi-Lab" der European Space Agency am Flughafen-Areal - "gute Möglichkeiten für die Teilnahme an internationalen Projekten".

"Mit der exzellenten Anbindung und dem starken Netzwerk am Standort können wir unsere innovativen Satellitenantriebe effizienter auf den Markt bringen und von Synergien profitieren“, so Moritz Novak, CEO und Gründer von Gate Space. Auch für Carsten Scharlemann, CEO und Gründer von R-Space, bietet der Flughafen Wien "perfekte Bedingungen für Entwicklung, Produktion und Logistik - ein entscheidender Standortvorteil für unser Wachstum.“ Alexander Reissner, CEO von Enpulsion, unterstreicht: "Enpulsion hat sich innerhalb eines Jahres am Flughafen Wien erfolgreich etabliert und wächst rasant. Der Standort bietet uns optimale Voraussetzungen, um unsere innovativen Satellitenantriebe weltweit zu vertreiben und unsere Produktion weiter auszubauen.“