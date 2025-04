Das Thema Wirtschaft nimmt im neuen schwarz-rot-pinken Regierungsprogramm eine zentrale Rolle ein und wird insgesamt 185 Mal in verschiedenen Kontexten erwähnt. Bereits in der Präambel wird an das "Wirtschaftswunder"nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Die Regierung betont, dass sie den Menschen mehr wirtschaftliche Freiheit ermöglichen wolle und bekennt sich klar zum Standort Österreich, dessen Rückgrat die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie die exportorientierte Industrie bilden.

>>> Deindustrialisierung, Abgaben, Infrastruktur: Ist Österreich der wahre "kranke Mann Europas"?

Um die Wirtschaftsleistung zu erhalten und eine Deindustrialisierung des Standorts Österreich zu verhindern, setzt die Regierung auf eine Reihe wirtschaftspolitischer Maßnahmen. Sie betont: "Um einen Abfluss der Wirtschaftsleistung sowie Deindustrialisierung am Standort konsequent zu verhindern, setzen wir Maßnahmen, die unternehmerische Freiheit, Innovationskraft, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in und für Österreich sichern." Die Regierung verfolgt damit eine Strategie, die nicht nur die aktuelle wirtschaftliche Lage stabilisieren, sondern langfristig Investitionen ankurbeln, Innovation fördern und Arbeitsplätze sichern soll.

Die neue Bundesregierung schreibt in ihrem Programm von einer "gemeinsamen Vision für die Zukunft" für eine KMU- und Industriestrategie "zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und zukunftssicheren Arbeitsplätzen". Österreich sei und bleibe ein exportorientiertes Industrieland. Nun sollen zuerst "strukturelle Stärken, Herausforderungen und Chancen" evaluiert werden. Daraus sollen "nachhaltige, zukunftsorientierte und strategische Ziele" abgeleitet werden.