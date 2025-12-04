Porsche befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Umbau. Der Konzern reagiert auf steigende Kosten, steigende Komplexität und den Strategiewechsel, wieder stärker auf Verbrennungsmotoren zu setzen. Die Belastungen aus dieser Neuausrichtung schlagen sich massiv in der Bilanz nieder: 3,1 Milliarden Euro veranschlagt Porsche für den aktuellen Unternehmensumbau. Für das laufende Jahr rechnet die Führung daher mit einem deutlich niedrigeren Gewinn.

Bereits im Juli hatte CEO Oliver Blume intern signalisiert, dass ein zusätzliches Sparpaket notwendig sei. Die nun diskutierten Maßnahmen bestätigen diesen Kurs.

Betriebsversammlungen sollen Klarheit bringen

In der kommenden Woche stehen lange geplante Betriebsversammlungen in Zuffenhausen und Weissach an. Sie dürften erstmals einen offiziellen Rahmen bieten, um Belegschaft und Managementpositionen nebeneinander zu legen.

Fest steht schon jetzt: Porsche steuert auf eine Phase härterer Auseinandersetzungen zu. Das Management drängt auf tiefgreifende Einsparungen, während Mitarbeiter und Gewerkschaft eine langfristige Standort- und Beschäftigungssicherung einfordern. Wie das Zukunftspaket am Ende aussehen wird, entscheidet sich in den kommenden Monaten – und dürfte die Struktur des Konzerns für viele Jahre prägen.