Die schwächelnde Geschäftsentwicklung beim Sportwagenhersteller Porsche belastet zunehmend das Ergebnis der Porsche SE, der Holdinggesellschaft der Familien Porsche und Piëch. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sank das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 900 Millionen Euro auf 1,6 Milliarden Euro.

>>> Führungsbeben bei Porsche: Milliardenverlust zwingt Blume zum Rückzug

Trotz des schwierigen Marktumfelds in der Automobilbranche sieht sich die Porsche SE solide aufgestellt. „Mit einer verbesserten Finanzierungsstruktur sei die Porsche SE angesichts des herausfordernden Umfelds in der Autoindustrie aber resilient positioniert“, erklärte Finanzvorstand Johannes Lattwein am Dienstag.

Die Nettoverschuldung des Volkswagen-Großaktionärs ging im selben Zeitraum um drei Prozent auf fünf Milliarden Euro zurück. Bereits im September hatte die Holding ihre Jahresprognose erneut nach unten angepasst – infolge der gesenkten Ausblicke ihrer Kernbeteiligungen Volkswagen und Porsche. Das erwartete bereinigte Konzernergebnis bewegt sich nun in einer Bandbreite von 0,9 bis 2,9 Milliarden Euro.

Bleiben Sie täglich informiert über die entscheidenden Entwicklungen in Österreichs Industrie: Abonnieren Sie jetzt unser Daily Briefing – kompakt, relevant und pünktlich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Jetzt anmelden!