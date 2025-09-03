Die österreichische Elektro- und Elektronikindustrie steckt tief in der Krise. Was sich bereits 2023 abzeichnete, hat sich im vergangenen Jahr dramatisch verschärft: Eine schwache internationale Konjunktur, ausbleibende Aufträge und hausgemachte Standortnachteile drückten die Branche 2024 spürbar in die Rezession.

Auf einer Pressekonferenz des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) zeichnete sich ein ernüchterndes Bild ab: Erstmals seit der Pandemie gingen Produktion, Auftragseingänge und Beschäftigung gleichzeitig zurück. Der Produktionswert fiel um 4,4 Prozent auf 23,43 Milliarden Euro, die Bestellungen brachen um 5 Prozent ein - mehr als 2.800 Jobs gingen verloren.