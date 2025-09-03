Fokus: Service



Kompetenter und vor allem schnell verfügbarer Service, ist ein wesentlicher Fokus von AcuraSens. „Schnell, auf Kundenanfragen und Probleme regieren zu können, ist enorm wichtig. Verlässlicher Service, bildet Vertrauen. Die Industrie baut auf genau diese Werte. Jede Produktion basiert auf Verlässlichkeit. Mess- und Regeltechnik ist meist das Nervensystem ganzer Produktionslinien und Ausfälle kosten Geld viel Geld. Früher gingen defekte Geräte zur Reparatur zum Hersteller. Jetzt können wir sie bei uns servicieren und oft innerhalb weniger Stunden retournieren“, erklärt Michael Feichtenschlager. Der Qualitätsanspruch geht allerdings noch weit über Reparaturen hinaus. AcuraSens sieht sich als aktiver Treiber von Prozessoptimierungen. Kunden haben oft genaue Vorstellungen, aber keine fertigen Lösungen. „Manchmal wissen sie nur, was das Ergebnis sein soll, aber nicht, wie man hinkommt. Hier unterstützen wir mit Geräten und Expertise“, sagt Feichtenschlager. Messgeräte sind das Werkzeug – das eigentliche Produkt ist Effizienz. „Wenn ein Unternehmen dank präziserer Dosierung zehn Prozent Material spart, rechnet sich unser Gerät in unter sechs Monaten“, erklärt Strolz anhand eines Business Case aus der Wasserstofftechnik.

Made in Austria erhalten

Aufgestellt wie ein Technik-Startup, haben die Unternehmer in Wahrheit ein tiefes industriepolitisches Anliegen. AcuraSens will seinen Beitrag leisten, den Produktionsstandort Österreich langfristig zu sichern. Qualitätssteigerung, Automatisierung und Ressourceneffizienz sollen den Weg dahin ebnen. „Wir können nicht alles ins Ausland verlagern“, aber wir können Prozesse so optimieren, dass sie hierzulande wieder wirtschaftlich werden“, sagt Feichtenschlager. Der Schlüssel dahin, ist Präzision nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern als Chance. Weniger Medienverbrauch, stabilere Prozesse, weniger Ausschuss, schnellere Kalibrierung liefern unmittelbare Ergebnisse und sind unverzichtbar am Weg in eine moderne Zukunft. „Wir liefern die Messinstrumente, das Know-how und den Service, um all das, Realität werden zu lassen. Wir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen – datenbasiert, nachvollziehbar und in Echtzeit“, so Martin Strolz.

Neues Denken



Trotz aller Technikverliebtheit bleibt bei AcuraSens eines zentral: der Mensch. „Wir gehen auch heute noch gern selbst in die Anlagen“, betont Strolz. „Nur so verstehen wir wirklich, was beim Kunden gebraucht wird.“ Dieses Verständnis prägt den gesamten Führungsstil. Keine abgeschotteten Chefetagen oder künstliche Titelgrenzen. Stattdessen ein Arbeitsalltag, in dem alle im selben Rad mitdrehen, wie Anna Berger aus dem Marketing es formuliert. „Und das ist nicht nur ein netter Satz. Das leben wir jeden Tag.“ Ob Techniker oder Backoffice, ob Geschäftsführung oder Service: Bei AcuraSens zählt nicht, wer den Hut aufhat, sondern nur das gemeinsame Ergebnis. Verantwortung wird nicht verordnet, sondern geteilt. So entstehen Vertrauen und ein Team, das zusammenhält, weil es gemeinsam gestalten darf – nicht, weil es muss.

Vision mit Bodenhaftung



Was als mutiger Unternehmensschwenk begann, hat inzwischen Struktur bekommen. Mit dem Blick nach vorne beschreitet AcuraSens innovative Pfade und definiert neue Maßstäbe. Der Drang zur Entwicklung bleibt dabei eine wesentliche Konstante. Wachsen? Ja. Aber nicht um jeden Preis. „Das Vertrauen sowie beste Qualität auf allen Ebenen müssen dabei erhalten bleiben“, sagt Feichtenschlager. „Wir wollen ein verlässlicher Partner sein. Für Kunden, Mitarbeitende, Lieferanten – für alle, die mit uns zu tun haben.“

Was wie eine nüchterne Ansage klingt, ist tatsächlich Programm. AcuraSens will nicht glänzen, sondern nützen. Im Alltag, nicht in Imagebroschüren. Das Ziel: industrielle Prozesse einfacher, präziser und ressourcenschonender machen. Dahinter steckt auch eine leidenschaftliche Haltung zum Standort Österreich. „Ja, die Kosten steigen. Aber Qualität, Nähe und Verlässlichkeit sind für viele Kunden ein Wert. Die Industrie braucht Partner, die ihre Sprache spreche“, sind sich die beiden einig. Genau hier setzt AcuraSens an. Mit Lösungen, die funktionieren. Mit Service, der greifbar ist. Und einem Verständnis dafür, dass gute Industriearbeit auf mehr basiert als Technik. Nämlich Beziehung, Verantwortung und dem gemeinsamen Wunsch, Dinge besser zu machen.



Dieser Artikel entstand in Kooperation mit AcuraSens.