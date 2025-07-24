Der österreichische Leuchtenhersteller Zumtobel steht unter erheblichem Druck: Aufgrund der anhaltend schwachen Baukonjunktur in Europa erwartet das Unternehmen sowohl im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 als auch 2025/26 deutlich rückläufige Umsätze. Besonders brisant: Der Nettogewinn brach um über 37 % ein – und die Dividende wurde angepasst.

>>> Zumtobel zeigt, wie’s geht: So wird Österreichs Industrie klimafit

Für das Geschäftsjahr bis April 2025 meldet Zumtobel einen Umsatzrückgang von 2,6 % auf 1,1 Milliarden Euro. Der Nettogewinn fiel auf 15,5 Mio. €, ein dramatischer Einbruch von mehr als 37 %. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 33 Mio. €, im Vergleich zu 49,5 Mio. € im Vorjahr – ein Rückgang um rund 33 %.

Zwischen Mai 2024 und Januar 2025 sank der Umsatz um 1,4 % auf 828,1 Mio. €. Besonders das Lighting-Segment verlor – es fiel um 1,7 % auf 652 Mio. €, während Komponenten-Licht leicht zulegte. Die bereinigte EBIT-Marge schmolz von 5,5 % auf 4,9 %; das konsolidierte bereinigte EBIT ging um knapp 11 % zurück auf 41 Mio. €.

Bleiben Sie informiert über alle Entwicklungen rund um Österreichs Industrie – von Baukrise bis Dividendenkürzung. Jetzt das Daily Briefing vom INDUSTRIEMAGAZIN abonnieren – werktäglich um 7 Uhr direkt in Ihr Postfach.