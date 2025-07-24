Gewinneinbruch Zumtobel : Baukrise trifft Zumtobel hart: Gewinn stürzt ab, Dividende sinkt
Umsatz schrumpft, Gewinn bricht ein
Der österreichische Leuchtenhersteller Zumtobel steht unter erheblichem Druck: Aufgrund der anhaltend schwachen Baukonjunktur in Europa erwartet das Unternehmen sowohl im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 als auch 2025/26 deutlich rückläufige Umsätze. Besonders brisant: Der Nettogewinn brach um über 37 % ein – und die Dividende wurde angepasst.
Für das Geschäftsjahr bis April 2025 meldet Zumtobel einen Umsatzrückgang von 2,6 % auf 1,1 Milliarden Euro. Der Nettogewinn fiel auf 15,5 Mio. €, ein dramatischer Einbruch von mehr als 37 %. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 33 Mio. €, im Vergleich zu 49,5 Mio. € im Vorjahr – ein Rückgang um rund 33 %.
Zwischen Mai 2024 und Januar 2025 sank der Umsatz um 1,4 % auf 828,1 Mio. €. Besonders das Lighting-Segment verlor – es fiel um 1,7 % auf 652 Mio. €, während Komponenten-Licht leicht zulegte. Die bereinigte EBIT-Marge schmolz von 5,5 % auf 4,9 %; das konsolidierte bereinigte EBIT ging um knapp 11 % zurück auf 41 Mio. €.
Baukrise als Auslöser – Werksschließung in Frankreich
CEO Alfred Felder nennt klare Ursachen: verzögerte Bauprojekte, mangelnde Investitionsbereitschaft und längere Entscheidungsprozesse in Europa. In Frankreich, Australien und Nordamerika wirkt sich dies stärker aus. Besonders schmerzhaft: die Schließung des Außenleuchten-Werks in Les Andelys Anfang 2025. Rund 85 Mitarbeitende verloren ihren Arbeitsplatz, und insgesamt fielen Sonderkosten in Höhe von 14 Mio. € an. Dennoch bleibt der Standort als Kompetenzzentrum erhalten; einige Produktionen wurden nach England und Serbien verlagert.
In der DACH-Region, Großbritannien und Irland blieb der Umsatz stabil oder leicht positiv. Im Gegensatz dazu verzeichneten Frankreich, Südeuropa, Asien‑Pazifik (insbesondere Australien) und Nordamerika deutliche Rückgänge.
Finanzlage – solide, aber belastet
Trotz Einbrüchen zeigt die Bilanz Stabilität: Die Bilanzsumme liegt bei 996 Mio. €, die Eigenkapitalquote bei etwa 43 %. Allerdings stiegen die Nettoverbindlichkeiten von 77 Mio. € auf 115 Mio. €. Der freie Cashflow ist von 28,9 Mio. € auf 15,6 Mio. € geschrumpft.
Trotz der Fortsetzung der Baukrise rechnet Zumtobel im kommenden Geschäftsjahr mit einem einstelligen Umsatzrückgang. Die bereinigte EBIT-Marge wird auf 1–4 % erwartet (Vorjahr: 4,3 %). Hoffnung macht ein Anstieg der Fördermittel in Deutschland. Risiken sieht man im US-Zollregime, das die europäische Bauwirtschaft stark belasten könnte.
Die Dividende je Aktie wird von 25 Cent auf 15 Cent gesenkt – eine direkte Reaktion auf die schwächere Ertragslage und die gestiegenen Unternehmensrisiken.