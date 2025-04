In den letzten Jahren wurden sowohl Deutschland als auch Österreich mit dem Titel des "kranken Mannes Europas" konfrontiert – einer Bezeichnung, die auf stagnierende Wirtschaft, hohe strukturelle Belastungen und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit hinweist. Doch welches Land ist tatsächlich in der schlechteren wirtschaftlichen Lage? Ein direkter Vergleich zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Wirtschaftswachstum und Konjunktur

Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas, kämpft seit Jahren mit einem stagnierenden Wirtschaftswachstum, das zunehmend Sorgen bereitet. Im Jahr 2023 schrumpfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 %, ein klares Zeichen für die anhaltenden Herausforderungen, mit denen das Land konfrontiert ist. Im Vergleich dazu konnte Österreich ein geringes Wachstum von 0,3 % erzielen, doch auch hier trüben die Aussichten: Für 2024 prognostizieren Experten einen Rückgang des österreichischen BIP um 0,2 %, was die negative wirtschaftliche Dynamik beider Länder verdeutlicht.

Zu den gemeinsamen Herausforderungen zählen hohe Energiekosten, die nicht nur Unternehmen, sondern auch Privathaushalte belasten. In Deutschland machten die Energiekosten im Jahr 2023 etwa 7,5 % des BIP aus, während Österreich durch seine geringere Diversifizierung der Energiequellen ähnliche Belastungen zu tragen hatte. Beide Länder verzeichnen zudem eine schwächelnde Industrieproduktion. In Deutschland sank der industrielle Output 2023 um 1,7 %, insbesondere getrieben durch Schwierigkeiten im Automobilsektor, während Österreich in Schlüsselbranchen wie Maschinenbau und Chemie ähnliche Rückgänge verzeichnete.

Ein weiterer belastender Faktor ist die geringe Konsumnachfrage, die sowohl in Deutschland als auch in Österreich durch die hohe Inflation und stagnierende Reallöhne gedämpft wird. Deutschland leidet zusätzlich unter seiner starken Exportabhängigkeit, die durch globale Unsicherheiten beeinträchtigt wird. Österreich hingegen kämpft stärker mit internen strukturellen Problemen, wie etwa einer hohen Steuer- und Abgabenquote von 43 %, die Unternehmen und Konsumenten gleichermaßen belastet.

Industrie und Arbeitsmarkt

Die Industriekrise hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte in Deutschland und Österreich. In Deutschland, wo die Industrie traditionell das Rückgrat der Wirtschaft bildet, gehen die Arbeitsplatzverluste vor allem im Automobilsektor auf den Übergang zur Elektromobilität und den zunehmenden internationalen Wettbewerb zurück. 2023 schrumpfte die Beschäftigung in der Automobilbranche um 3,5 %, was den Verlust von rund 50.000 Arbeitsplätzen bedeutete. Besonders betroffen sind auch mittelständische Zulieferer, die Schwierigkeiten haben, sich an die veränderten technologischen und ökologischen Anforderungen anzupassen.

In Österreich zeigt sich die Deindustrialisierung ebenfalls deutlich, wenn auch in breiter gestreuten Sektoren wie der Metallverarbeitung und der Textilindustrie. Der Anteil offener Stellen im industriellen Sektor erreichte 2023 einen Höchststand von 8,1 %, was den Fachkräftemangel eindrucksvoll unterstreicht. Gleichzeitig ist der hohe Anteil an Teilzeitarbeit ein strukturelles Problem: 28 % der Arbeitskräfte in Österreich arbeiten in Teilzeit, was die produktiven Kapazitäten der Wirtschaft begrenzt und die Löhne unter Druck setzt.

In beiden Ländern sind es jedoch nicht nur die fehlenden Fachkräfte, sondern auch steigende Arbeitskosten, die Unternehmen zwingen, ihre Belegschaften zu verkleinern. 2023 stiegen die Lohnstückkosten in Deutschland um 4,3 % und in Österreich um 3,8 %, was die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zusätzlich belastet.

Steuern, Abgaben und Bürokratie

Beide Länder, Deutschland und Österreich, zählen zu den Spitzenreitern bei der Steuer- und Abgabenquote innerhalb der OECD, was Unternehmen und Arbeitnehmer erheblich belastet und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. In Österreich liegt die Quote bei etwa 43 %, während Deutschland mit rund 39 % geringfügig niedriger, jedoch immer noch deutlich über dem OECD-Durchschnitt liegt. Diese hohe Belastung wirkt sich direkt auf die wirtschaftliche Dynamik aus, da Unternehmen weniger Mittel für Investitionen zur Verfügung haben und die Kaufkraft der Arbeitnehmer durch hohe Abgaben eingeschränkt wird.

In Deutschland hat die Regierung in den letzten Jahren Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltungsprozesse und Digitalisierung ergriffen. Initiativen wie das Onlinezugangsgesetz (OZG) haben das Ziel, Bürgern und Unternehmen Behördengänge durch digitale Lösungen zu erleichtern. Dennoch bleiben viele Prozesse fragmentiert, und die Umsetzung in den Bundesländern erfolgt unterschiedlich schnell.

Österreich hingegen kämpft weiterhin mit einer schwerfälligen Bürokratie, die Unternehmen vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Studien zeigen, dass österreichische Unternehmen im Durchschnitt 25 % mehr Zeit für administrative Anforderungen aufwenden müssen als ihre deutschen Wettbewerber. Besonders im Bereich Genehmigungen und Dokumentation besteht dringender Reformbedarf, da Verzögerungen Investitionen hemmen und Projekte in Schlüsselbereichen wie Energie und Infrastruktur verzögern.

Ohne signifikante Entlastungen und eine Reform der bürokratischen Strukturen drohen beide Länder, weiter an Attraktivität für Unternehmen zu verlieren – mit potenziell langfristigen Folgen für Wachstum und Arbeitsmarkt.

Inflation und Kaufkraft

Die Inflation stellt sowohl in Deutschland als auch in Österreich eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen dar und belastet Haushalte wie Unternehmen erheblich. Während Deutschland im Jahr 2023 eine durchschnittliche Inflationsrate von 6,4 % verzeichnete, lag diese in Österreich mit 7,8 % deutlich höher. Besonders in Österreich sind die Auswirkungen spürbar, da die weniger diversifizierten Energiequellen des Landes dazu führen, dass Energiekosten stark an die Endverbraucher weitergegeben werden.

Energie ist ein zentraler Treiber der Inflation in beiden Ländern. In Österreich stiegen die Preise für Strom und Gas 2023 um 15 %, während in Deutschland ähnliche Preisanstiege von rund 12 % verzeichnet wurden. Diese Unterschiede sind auf strukturelle Faktoren zurückzuführen. Deutschland hat in den letzten Jahren stark in erneuerbare Energien und alternative Lieferanten investiert, während Österreich stärker von Importen und fossilen Energieträgern abhängig geblieben ist.

Die steigenden Energiekosten wirken sich in beiden Ländern auf die Kaufkraft der Bevölkerung aus. In Deutschland sank der reale Konsum 2023 um 0,9 %, während er in Österreich um 1,2 % zurückging. Die höheren Lebenshaltungskosten, insbesondere bei Lebensmitteln, Wohnen und Mobilität, treffen Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen besonders hart. In Österreich verteuerten sich beispielsweise Lebensmittel um durchschnittlich 11 %, in Deutschland um 9 %, was Haushalte vor zusätzliche finanzielle Belastungen stellt.

Unternehmen stehen ebenfalls unter Druck. Die gestiegenen Energiekosten wirken sich direkt auf die Produktionskosten aus, was insbesondere energieintensive Branchen wie Chemie, Metallverarbeitung und Glasherstellung in Schwierigkeiten bringt. In beiden Ländern stiegen die Lohnstückkosten 2023 deutlich an: In Deutschland um 4,3 %, in Österreich um 3,8 %. Diese Entwicklung macht es schwieriger, auf internationalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.

Um die Inflation zu bekämpfen, setzen beide Länder auf unterschiedliche Strategien. Deutschland versucht, mit gezielten Entlastungspaketen die Belastungen abzufedern, während Österreich verstärkt auf Preisdeckel bei Energieträgern und direkte Subventionen setzt. Langfristig wird jedoch klar: Ohne strukturelle Reformen und eine stärkere Diversifizierung der Energiequellen werden beide Länder weiterhin unter den inflationären Druck geraten.

Strukturelle Probleme

Deutschland und Österreich stehen vor erheblichen strukturellen Herausforderungen, die ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Deutschland leidet besonders unter einem Investitionsstau in zentralen Bereichen wie Infrastruktur, Bildung und Digitalisierung. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) fehlen jährlich etwa 45 Milliarden Euro, um die Infrastruktur auf ein modernes Niveau zu bringen. Marode Straßen, veraltete Bahnnetze und ein schleppender Ausbau von Breitbandinternet wirken als Wachstumsbremsen. Ein Beispiel ist der schleppende Ausbau der Schiene: Nur rund 60 % der geplanten Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 befinden sich in der Umsetzung, was die Logistikkapazitäten erheblich einschränkt.

Die Digitalisierung in Deutschland hinkt ebenfalls hinterher. Im europäischen Vergleich rangiert Deutschland bei der Digitalisierungsrate nur auf Platz 14 von 27 EU-Staaten, was nicht nur Unternehmen, sondern auch Schulen und Behörden betrifft. Diese Rückstände führen dazu, dass Unternehmen weniger wettbewerbsfähig sind und Investitionen in moderne Technologien oft verzögert werden.

Österreich hingegen steht vor der Herausforderung eines unausgeglichenen Rentensystems, das langfristig nicht tragfähig ist. Derzeit entfallen etwa 14 % des Bruttoinlandsprodukts auf Pensionsausgaben, ein Wert, der laut OECD-Prognosen bis 2050 auf über 16 % steigen könnte. Dies stellt eine enorme Belastung für den Staatshaushalt dar und schränkt den finanziellen Spielraum für Investitionen in Zukunftsbereiche wie Klimaschutz, Bildung und Innovation ein.

Zudem erschwert die demografische Entwicklung in beiden Ländern die Situation. In Deutschland wird bis 2035 ein Rückgang der Erwerbsbevölkerung um 5 Millionen Personen erwartet, während Österreich mit ähnlichen Problemen kämpft. Der Fachkräftemangel verschärft diese Entwicklung: In beiden Ländern fehlen in technischen und sozialen Berufen bereits heute zehntausende Arbeitskräfte.

Politische Unsicherheit, insbesondere bei der Energiewende, schwächt zusätzlich das Vertrauen der Unternehmen in Deutschland. In Österreich hingegen sind es hohe bürokratische Hürden und eine im internationalen Vergleich außergewöhnlich hohe Steuer- und Abgabenquote, die Investitionen erschweren. Beide Länder benötigen dringend tiefgreifende Reformen, um die strukturellen Defizite zu überwinden und ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Fazit: Wer ist der "kranke Mann Europas"?

Beide Länder kämpfen mit erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen, jedoch sind die Probleme unterschiedlich gelagert. Deutschland leidet stärker unter einer strukturellen Industriekrise und einem langsameren Anpassungsprozess an globale Veränderungen, während Österreich durch hohe Abgaben, Bürokratie und ein unausgeglichenes Pensionssystem belastet wird.

Während Deutschland aufgrund seiner Größe und Rolle als Motor der EU größere internationale Aufmerksamkeit erhält, sind Österreichs Probleme aufgrund der kleineren Wirtschaftsstruktur potenziell gravierender. Letztlich könnte man sagen, dass beide Länder in ihrer jeweiligen Dimension den Titel "kranker Mann Europas" tragen könnten – ein Weckruf für tiefgreifende Reformen und Investitionen in die Zukunft.