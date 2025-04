Pünktlich um 9:11 Uhr begann die Sitzung, die mit Spannung erwartet wurde. Nach knapp 50 Minuten stand das Ergebnis fest: Die KTM AG erhält die Erlaubnis zur Fortführung des Betriebs. Diese Entscheidung stellt einen wichtigen Schritt für die Zukunft des renommierten Motorradherstellers und seiner verbundenen Unternehmen dar.

Bei der ersten Berichtstagsatzung war Gottfried Neumeister aus dem Management der Pierer Mobility anwesend. Neumeister ist seit Anfang September an der Seite von Stefan Pierer tätig. Pierer selbst blieb der Sitzung fern, was nicht ungewöhnlich ist: Für die KTM-Manager besteht keine Verpflichtung, an den Tagsatzungen persönlich teilzunehmen.

Die Gläubigerversammlung gilt als erster Schritt in einem langen und komplexen Restrukturierungsprozess. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die finanziellen Verbindlichkeiten von KTM, die sich auf mindestens 1,8 Milliarden Euro belaufen. Davon entfallen rund 1,3 Milliarden Euro auf Bankschulden. Die Gläubiger zeigten großes Interesse an der geplanten Fortführung des Unternehmens und dem Sanierungsplan, der eine Rückzahlung von 30 Prozent der Forderungen innerhalb von zwei Jahren vorsieht. Die finale Abstimmung über den Sanierungsplan ist für den 25. Februar angesetzt, während die Prüfung der angemeldeten Forderungen am 24. Januar erfolgen soll.