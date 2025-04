Der österreichische Faserhersteller Lenzing AG, Spezialist für regenerierte Cellulosefasern, hat 2024 eine deutliche operative Trendwende geschafft. Nach massiven Verlusten im Vorjahr konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 5,7 Prozent auf 2,66 Milliarden Euro steigern. Das Betriebsergebnis (EBIT) drehte von minus 476,4 Millionen Euro im Jahr 2023 auf plus 88,5 Millionen Euro.

>>> Faser-Riese Lenzing dreht Betriebsergebnis ins Plus

„Nach der langen Krise sind die Ergebnisse und auch die Rendite der Lenzing noch nicht zufriedenstellend. Doch die Entwicklung zeigt, dass die Richtung stimmt und unsere Maßnahmen wirken“, betont CEO Rohit Aggarwal im aktuellen Geschäftsbericht. Aggarwal trat im September 2024 die Nachfolge von Stephan Sielaff an und führt rund 7.800 Mitarbeiter weltweit.