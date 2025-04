"Mit der konsequenten Umsetzung unseres Performance-Programmes, mit dem wir heute deutlich über Plan liegen, haben wir das Unternehmen in vielen Bereichen stark verbessern und seine Krisenresilienz erhöhen können. Wir werden das Programm jetzt unvermindert und mit gleicher Disziplin weiterführen, damit Lenzing auch in Zukunft der führende integrierte Faserkonzern und damit die innovative Kraft in der Branche bleibt“, sagt Rohit Aggarwal, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe.

„Ich blicke auf eine erfolgreiche Zeit bei der Lenzing Gruppe zurück. Gemeinsam haben wir bedeutende Fortschritte erzielt und das Performance-Programm nachhaltig aufgestellt, sodass Lenzing auch in Zukunft wesentlich davon profitieren wird. Ich möchte mich für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem gesamten Lenzing Team bedanken“, sagt Walter Bickel.