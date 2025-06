Die deutsche Robotik- und Automatisierungsbranche steckt tief in der Krise. Für das Jahr 2025 prognostiziert der Branchenverband VDMA Robotik + Automation einen Umsatzrückgang von zehn Prozent auf nur noch 14,5 Milliarden Euro. „Die Wachstumsaussichten sind derzeit bis zum Ende des Jahres in allen Teilbranchen eingetrübt“, erklärte der Vorsitzende Dietmar Ley.

Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor: die Zölle der USA. Ihr ständiges Auf und Ab verunsichere Kunden und erschwere planbare Investitionen. „Wenn die Höhe der Zölle klar wäre, könnten sich die Kunden wenigstens darauf einstellen“, so Ley. Zwar könnten Unternehmen die zusätzlichen Kosten in einigen Fällen an Kunden weitergeben – insbesondere in den USA, wo es weniger lokale Anbieter gebe – doch die Unsicherheit bleibt. Sollte Klarheit einkehren, seien sogar positive Nachholeffekte denkbar.