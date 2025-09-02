Indien China Automobilzulieferer : Henn-Chef und Indien: "Mittelfristig wollen wir auch Kunststoffteile selbst produzieren"

02.09.2025
Das China-Geschäft, 2012 aufgebaut, trägt heute etwa 18 Millionen Euro zum Umsatz des Automobilzulieferers Henn bei. Nach dem erfolgten Start der Montage in Chennai erwartet Henn-Chef Martin Ohneberg ähnliches Wachstum jetzt auch für Indien. Bei Kunststoffkupplungen seien die erzielbaren Preise teils höher als in Europa oder China - was einen Grund mehr für den Aufbau eines Hubs für die Indo-Pazifik-Region liefert.
Henn Produktion

Produktion bei Henn: „China haben wir 2012 aufgebaut, heute machen wir dort rund 18 Millionen Euro Umsatz. In Indien sehe ich ein ähnliches Potenzial."

Daniel Pohselt