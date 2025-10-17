Glock steckt in der Zange – Was jahrelang als unerschütterlich galt, wird nun von allen Seiten unter Druck gesetzt: vom Militär, das neue Partner sucht, vom Zivilmarkt, der schwächelt, und von der Politik, die mit Zöllen und Klagen vorgeht.

Der Verlust großer Aufträge.

Im militärischen Bereich sieht sich Glock mit härterer Konkurrenz konfrontiert als je zuvor. Der deutsch-amerikanische Hersteller SIG Sauer konnte in den vergangenen Jahren gleich mehrere prestigeträchtige Ausschreibungen für sich entscheiden – darunter jene der US-Streitkräfte, der kanadischen Armee und der australischen Armee. Glock ging leer aus. Der Verlust dieser Großaufträge wiegt schwer, weil das Behörden- und Militärgeschäft traditionell den stabilsten Umsatzpfeiler des Unternehmens bildet.

Der schwächelnde US-Zivilmarkt.

Nach den Ausnahmejahren 2020 und 2021 – befeuert durch Pandemie, politische Polarisierung und gesellschaftliche Unsicherheit – hat sich der US-Waffenmarkt deutlich abgekühlt. Laut FBI-Statistik sank die Zahl der Hintergrundprüfungen beim Waffenkauf zwischen 2022 und 2024 um rund 25 Prozent. Für Glock, dessen wichtigste Absatzregion die Vereinigten Staaten bleiben, bedeutet das einen spürbaren Nachfragerückgang – im Behörden- ebenso wie im Privatkundensegment.

Juristischer Dauerbeschuss.

In den USA steht Glock zunehmend im Fadenkreuz der Justiz. Städte wie Chicago und Baltimore sowie die Bundesstaaten Minnesota, New Jersey und Maryland haben Klagen eingereicht, weil sich Glock-Pistolen mit sogenannten Switches – kleinen, illegalen Zusatzteilen – zu vollautomatischen Waffen umbauen lassen.

In Kalifornien geht man noch weiter: Ab 2026 dürfen bestimmte, leicht konvertierbare Pistolen nicht mehr verkauft werden – betroffen sind de facto fast alle gängigen Glock-Modelle mit dem typischen Polymerrahmen und der markentypischen Abzugsmechanik.

Für Glock bedeutet das nicht nur juristischen, sondern auch politischen Druck: Wenn ganze Märkte wegbrechen, steht mehr auf dem Spiel als nur das Image.

Druck im Werk.

Der Umsatzrückgang zwang das Unternehmen zu einem Sparkurs. Rund 130 Arbeitsplätze wurden abgebaut, die Produktion in Deutsch-Wagram und Ferlach zurückgefahren. Gleichzeitig schlagen hohe Lohn- und Energiekosten in Österreich stärker durch als bei internationalen Mitbewerbern – und belasten die Marge zusätzlich.

