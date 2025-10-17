Gewinneinbruch bei Glock : Glock unter Beschuss: Wie Österreichs Kultwaffe ins Straucheln gerät

Was als Garagenbetrieb mit Gardinenstangen begann, wurde zur berühmtesten Pistole der Welt: Hollywood-Requisite, Rap-Metapher und Exportwunder „Made in Austria“. Doch hinter dem Mythos bröckelt der Lack. Umsatz halbiert, Aufträge verloren, Klagen in den USA, Zölle im Nacken – der Weltmarktführer aus Deutsch-Wagram steht unter Beschuss. Eine Ikone der Effizienz, die plötzlich selbst ins Stocken gerät.

Glock-Produktion in Deutsch-Wagram

Das Glock-Werk in Deutsch-Wagram: Von hier aus beliefert der Waffenhersteller Polizei- und Militäreinheiten in aller Welt.

- © Glock

