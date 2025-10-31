Bevor Glock zur Waffe wurde, war Glock – nun ja – Gardinenstange. Das Unternehmen stellte in seinen frühen Jahren Kunststoffteile, Vorhangstangen und Messer in Deutsch-Wagram her – eine eher unspektakuläre Produktpalette für das, was später zum Synonym für Feuerkraft werden sollte.

Als das österreichische Bundesheer Anfang der 1980er-Jahre eine neue Dienstpistole suchte, um die alte Walther zu ersetzen, witterte Gaston Glock seine Chance. Der Tüftler aus Niederösterreich entwickelte eigens für die Ausschreibung ein Modell, das die Waffenwelt verändern sollte: die Glock 17 – zuverlässig, robust und dank Polymerrahmenaußergewöhnlich leicht.

>>> Trumpf-Laser: Wie ein schwäbischer Mittelständler Europas Drohnenabwehr revolutioniert

1983 erhielt Glock den Zuschlag, 1985 führte das Bundesheer die Waffe offiziell ein. Von da an nahm die Erfolgsgeschichte Fahrt auf: In den 1990er-Jahren wurde die Glock zum Standard bei Polizei und Militär weltweit. Aus dem kleinen Familienbetrieb wurde ein globaler Marktführer, dessen Name heute in derselben Liga spielt wie Kalaschnikow oder Colt. Laut New York Times nutzen inzwischen rund zwei Drittel aller US-Polizisten eine Glock.

Firmengründer Gaston Glock starb im Alter von 94 Jahren – seitdem führt seine zweite Ehefrau Kathrin Glock das Unternehmen weiter. Sie saß bereits seit Jahren im Aufsichtsrat, leitet inzwischen die Gruppe und gilt als neue Hüterin des Erbes. Unter ihrer Leitung sollte alles beim Alten bleiben – doch die Zeiten, in denen Glock nur nachlädt, um Rekorde zu brechen, sind vorbei.