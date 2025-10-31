Gewinneinbruch bei Glock : Glock unter Beschuss: Auftragsverluste und Klagewelle stürzen Marke in die Krise

31.10.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Vom Garagenbetrieb zur globalen Ikone: Glock steht seit Jahrzehnten für Präzision, Effizienz und weltweiten Erfolg – als Filmstar, Rap-Metapher und Exportschlager. Doch jetzt steckt der Waffenhersteller in schwerem Fahrwasser: Umsatz halbiert, Großaufträge verloren, Klagewelle in den USA und politische Hürden setzen dem Konzern massiv zu. Der Mythos „Made in Austria“ steht plötzlich auf der Kippe.

Close up of police handgun in holster on duty belt.

Die Glock ist sie längst mehr als eine Pistole – sie ist Filmstar, Pop-Ikone, Symbol.

Erstveröffentlichung
31.10.2025
Letzte Aktualisierung
31.10.2025
Dominique Otto