Für die Zustimmung muss im Rat der EU‑Mitgliedstaaten eine sogenannte qualifizierte Mehrheit erreicht werden: Mindestens 15 der 27 EU‑Staaten, die gemeinsam 65 % der EU‑Bevölkerung vertreten, müssen dem Abkommen zustimmen. Dieser Punkt ist entscheidend: Ohne die Unterstützung großer EU‑Länder wie Italien oder Frankreich würde diese Mehrheit nicht zustande kommen. Frankreich zeigte sich lange skeptisch, und Polen und Ungarn lehnen das Abkommen ebenfalls ab, was den Druck auf Italien zusätzlich erhöhte.

Italien war in den vergangenen Wochen einer der wichtigsten Bremser des Deals. Die Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte ihre Zustimmung davon abhängig gemacht, dass die EU ausreichende Garantien und finanzielle Unterstützung für die eigene Agrarwirtschaft liefert. Diese Haltung resultierte daraus, dass viele italienische Landwirte ähnlich wie ihre Kollegen in anderen EU‑Mitgliedstaaten erhebliche Nachteile durch billigere Importe aus Südamerika fürchten.

Doch nach jüngsten Zugeständnissen aus Brüssel deutet sich ein Stimmungswandel in Rom an: Laut EU‑Kreisen plant Italien, dem Abkommen zuzustimmen, was den Weg für eine qualifizierte Mehrheit öffnen könnte. Italiens Regierungschefin bezeichnete es als "positiven und bedeutenden Schritt nach vorne", dass darin eine Beschleunigung der 45 Milliarden Euro schweren Unterstützung für Landwirte vorgeschlagen werde. Der italienische Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida sagte, die Europäische Union schlage nun vor, die Ausgaben für die italienische Landwirtschaft im Zeitraum 2028 bis 2034 zu erhöhen, anstatt sie zu kürzen.

Die von Ländern wie Deutschland und Spanien unterstützte Kommission benötigt eine Mehrheit von 15 EU-Mitgliedern, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Das wäre mit einer Zustimmung Italiens erreicht. Das Abkommen könnte daher am 12. Jänner unterzeichnet werden.