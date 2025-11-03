„Die Deindustrialisierung ist bereits in vollem Gange – viele Unternehmen werden sich nicht mehr retten lassen. Wer jedoch jetzt entschlossen handelt, hat noch eine Chance“, sagt Bernhard Morawetz, CEO von Herakles Management. „Wenn Wirtschaft und Politik nicht gleichzeitig aktiv werden, droht eine Dynamik, die die industrielle Substanz in Deutschland und Österreich dauerhaft schwächt.“

Zehn Hebel für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Die Studie nennt zehn zentrale Ansatzpunkte, um den Kostennachteil von rund 25 % zu verringern. Besonders wichtig sind drei Handlungsfelder:

Produktivitätssteigerung durch Automatisierung, Lean-Management und konsequenten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Energiekostenreduktion durch Markt- und Regulierungsreformen, Eigenproduktion und Effizienzprogramme. Bürokratieabbau und Verringerung administrativer Overheads, um schnellere und schlankere Unternehmensstrukturen zu ermöglichen.

„Die Industrie kann rund zwei Drittel der Kostenlücke aus eigener Kraft schließen. Ohne Reformen bei Energie, Steuern und Regulierung bleibt der Standort jedoch unattraktiv“, fasst Morawetz zusammen. „Wir haben einen klaren Maßnahmenplan vorgelegt – jetzt sind Wirtschaft und Politik gleichermaßen gefordert, um den Abwärtstrend zu stoppen.“