Für die Errichtung des Werks entsendet CATL rund 2.000 Mitarbeitende aus China, die zugleich spanische Beschäftigte einarbeiten sollen. Mittelfristig will der Konzern 90 Prozent der Belegschaft vor Ort rekrutieren, langfristig dürfte der Standort bis zu 4.000 Arbeitsplätze schaffen. Spanien positioniert sich mit niedrigen Energiekosten, günstigen Löhnen und politischer Unterstützung zunehmend als Magnet für die Batterieindustrie.

