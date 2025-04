Im Motorenwerk in Steyr fuhr BMW im Jahr 2024 mit leicht angezogener Handbremse, mit 1,2 Million Motoren konnte das Niveau aus dem Jahr 2023 aber beinahe gehalten werden. Das BMW Group Werk in Steyr verzeichnete 2024 einen Umsatz von 4,4 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Umsatzplus von vier Prozent.

Erstmals in der Geschichte des Standorts wird das Werk in Steyr ab Herbst 2025 Elektromotoren produzieren - perspektivisch bis zu 600.000 Stück pro Jahr. Die Vorserienproduktion wurde im Herbst 2024 gestartet. Bis 2030 soll die Hälfte der Belegschaft im Bereich E-Mobilität tätig sein. "Unser Standort vereint Antriebs-Entwicklung und Produktion. Das ist einzigartig in der gesamten Welt der BMW Group", so Klaus von Moltke, Chef des Werkes in Steyr und Motorenboss bei BMW.

