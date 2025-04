Trotz der spürbaren Absatzschwäche in China blickt BMW positiv auf die Entwicklung der Elektromobilität und sieht darin einen entscheidenden Wachstumsmotor für die kommenden Jahre. Vertriebschef Jochen Goller erklärte: „Zuversichtlich stimmen uns die Auftragseingänge über alle Antriebsarten hinweg, die vor allem in unserem Heimatmarkt Deutschland ein deutliches Wachstum verzeichnen.“ Insbesondere die Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen sei ein klarer Lichtblick im ersten Quartal 2025.

>>> BMW Group Werk Steyr: Aufbau zweiter E-Motoren-Linie gestartet

Mit 109.156 verkauften Elektrofahrzeugen konnte BMW ein Plus von rund einem Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielen. Dieser Zuwachs unterstreicht die strategische Relevanz der Elektromobilität für den Konzern und zeigt, dass sich die Investitionen in die E-Mobilitäts-Offensive zunehmend auszahlen. Neben den vollelektrischen BMW-Modellen verzeichnet auch die Marke Mini deutliche Fortschritte bei der Elektrifizierung. Laut Goller sei „in Europa inzwischen jeder dritte und in China mehr als jeder zweite Mini elektrisch“ – eine Entwicklung, die den strukturellen Wandel in der BMW-Produktstrategie klar widerspiegelt.

Diese Zahlen zeigen: Während der chinesische Markt insgesamt schwächelt, ist das Interesse an nachhaltiger Mobilität weiterhin groß – insbesondere in Europa, wo politische Rahmenbedingungen, staatliche Förderungen und ein wachsendes Umweltbewusstsein die Nachfrage nach Elektroautos antreiben. Auch in den USA, wo BMW zuletzt ein Absatzplus verbuchen konnte, gewinnt das Segment der E-Fahrzeuge stetig an Bedeutung. Elektromobilität wird zunehmend zum Rückgrat der Konzernstrategie – nicht nur als Antwort auf Klimaziele, sondern auch als entscheidender Faktor für Absatz und Markenimage.