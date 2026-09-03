Thyssenkrupp Umbau zur Finanzholding : Thyssenkrupp: Der stille Bruch mit dem alten Krupp-Reich

03.09.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Thyssenkrupp war einmal der Inbegriff deutscher Industriemacht. Jetzt bricht CEO Miguel López mit der alten Krupp-Logik – und macht aus dem Industriekonzern Schritt für Schritt eine Finanzholding. TKMS, Steel Europe und Accelis zeigen, wie riskant dieser Umbau wirklich ist.
CEO Miguel Lopez, die Konzernzentrale von Thyssenkrupp und die Headline: "Thyssenkrupp zerlegt"

Thyssenkrupp-CEO Miguel López treibt den Umbau des Traditionskonzerns voran: Aus dem alten Krupp-Reich soll eine Finanzholding mit eigenständigeren Industriegeschäften werden.

- © FM Forum Industriemedien

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Erstveröffentlichung
03.09.2026
Letzte Aktualisierung
03.09.2026
Michael Vaccaro