Hoch über dem Ruhrtal, im Essener Süden, steht ein Gebäude, das wie kaum ein anderes für die Macht der deutschen Industrie steht: die Villa Hügel. 399 Räume, 11.000 Quadratmeter Nutzfläche, umgeben von einem 41 Hektar großen Park. Die Villa verkörperte über 150 Jahre eine Idee, die Krupp und später Thyssenkrupp über Generationen prägen sollte: Alles gehört zusammen. Und möglichst alles bleibt unter einem Dach.

Historisch hatte diese Idee eine klare wirtschaftliche Logik. Krupp kontrollierte weite Teile seiner Wertschöpfungskette selbst: Erzgruben und Kohlezechen, Transportwege und Stahlwerke, Weiterverarbeitung, Maschinenbau und Waffenproduktion. Rohstoffe, Kapital und industrielle Macht lagen in einer Hand.

Doch aus dieser vertikalen Integration wurde im Laufe der Jahrzehnte ein breites Konglomerat. Nach der Fusion mit Thyssen gehörten Aufzüge, U-Boote, Autokomponenten, Werkstoffhandel, Anlagenbau und Stahl zum selben Konzern, obwohl die operativen Verbindungen zwischen den Geschäften immer dünner wurden. Finanziell blieben sie eng aneinandergekettet.

Thyssenkrupp fungierte wie ein interner Kapitalmarkt: Gewinne, Liquidität und Kreditwürdigkeit flossen im Konzern zusammen. Starke Geschäfte konnten schwächere durch Krisen tragen, Investitionen finanzieren und Garantien absichern. Ein gemeinsamer Cashpool kann Finanzierungskosten senken und unterschiedliche Konjunkturzyklen ausgleichen. Er kann strukturelle Probleme aber auch lange verdecken.