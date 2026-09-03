Thyssenkrupp Umbau zur Finanzholding : Thyssenkrupp: Der stille Bruch mit dem alten Krupp-Reich
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Hoch über dem Ruhrtal, im Essener Süden, steht ein Gebäude, das wie kaum ein anderes für die Macht der deutschen Industrie steht: die Villa Hügel. 399 Räume, 11.000 Quadratmeter Nutzfläche, umgeben von einem 41 Hektar großen Park. Die Villa verkörperte über 150 Jahre eine Idee, die Krupp und später Thyssenkrupp über Generationen prägen sollte: Alles gehört zusammen. Und möglichst alles bleibt unter einem Dach.
Historisch hatte diese Idee eine klare wirtschaftliche Logik. Krupp kontrollierte weite Teile seiner Wertschöpfungskette selbst: Erzgruben und Kohlezechen, Transportwege und Stahlwerke, Weiterverarbeitung, Maschinenbau und Waffenproduktion. Rohstoffe, Kapital und industrielle Macht lagen in einer Hand.
Doch aus dieser vertikalen Integration wurde im Laufe der Jahrzehnte ein breites Konglomerat. Nach der Fusion mit Thyssen gehörten Aufzüge, U-Boote, Autokomponenten, Werkstoffhandel, Anlagenbau und Stahl zum selben Konzern, obwohl die operativen Verbindungen zwischen den Geschäften immer dünner wurden. Finanziell blieben sie eng aneinandergekettet.
Thyssenkrupp fungierte wie ein interner Kapitalmarkt: Gewinne, Liquidität und Kreditwürdigkeit flossen im Konzern zusammen. Starke Geschäfte konnten schwächere durch Krisen tragen, Investitionen finanzieren und Garantien absichern. Ein gemeinsamer Cashpool kann Finanzierungskosten senken und unterschiedliche Konjunkturzyklen ausgleichen. Er kann strukturelle Probleme aber auch lange verdecken.
Miguel López baut Thyssenkrupp um: Aus dem Konzern wird eine Finanzholding
Genau dieses Geflecht löst CEO Miguel López nun schrittweise auf. Thyssenkrupp baut nicht seine Industrieunternehmen auseinander, sondern das Dazwischen ab. Oben wird entflochten, unten gebündelt. Mit ACES 2030 soll aus dem Industriegiganten eine Finanzholding und aus der Konzernmutter zunehmend ein Portfoliomanager werden.
Das Grundproblem ist alt. Die Fusion von Thyssen und Krupp sollte 1999 einen weltweiten Champion schaffen. Doch Stahl, Rüstung, Aufzüge, Autokomponenten und Werkstoffhandel entwickelten sich wirtschaftlich immer weiter auseinander – und blieben trotzdem unter derselben Konzern- und Finanzstruktur verbunden.
Eine besondere Rolle spielt die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Mit knapp 21 Prozent ist sie größte Einzelaktionärin. Im Willen ihres Stifters steckt der zentrale Konflikt: Die Stiftung soll die Einheit des Unternehmens möglichst wahren, zugleich aber seine weitere Entwicklung fördern. Das Wort „möglichst“ ließ Spielraum, machte tiefgreifende Veränderungen aber politisch und emotional sensibel.
Schon Heinrich Hiesinger wollte das europäische Stahlgeschäft mit Tata Steel zusammenlegen. 2019 scheiterte das Gemeinschaftsunternehmen am Veto der EU-Kommission. Ende Februar 2020 vereinbarte seine Nachfolgerin Martina Merz den Verkauf von TK Elevator für 17,2 Milliarden Euro. Als kurz darauf die Coronakrise eskalierte, erwies sich der bereits eingeleitete Verkauf als Rettungsanker für den Gesamtkonzern. Das profitabelste Geschäft war weitgehend weg – das alte Dogma aber endgültig gebrochen.
Als López 2023 den Vorstandsvorsitz übernimmt, macht er aus den Notlösungen seiner Vorgänger ein System: oben eine Konzernmutter, darunter eigenständigere Industrieunternehmen mit eigener Strategie, eigener Bilanz und zunehmend eigener Finanzierung. Damit verschiebt sich die entscheidende Frage. Nicht mehr nur: Was gehört noch zu Thyssenkrupp? Sondern: Sind die Geschäfte außerhalb der alten gemeinsamen Finanzarchitektur tatsächlich robuster?
TKMS: Die Rüstungssparte, die Thyssenkrupps Wert sichtbar macht
Der erste weitgehend vollzogene Teil ist kein Sanierungsfall, sondern ein Geschäft mit Rückenwind: Thyssenkrupp Marine Systems, kurz TKMS. Die Kieler bauen U-Boote und Marineschiffe und entwickeln Elektronik, Sensorik und Systeme für die maritime Verteidigung.
Marineprojekte laufen oft über viele Jahre. Kunden zahlen über Anzahlungen und vertraglich vereinbarte Meilensteine. Trotzdem binden die Projekte erhebliche Summen und erfordern hohe Garantien. Im alten Konzern war TKMS eng in die Finanzarchitektur der Essener Mutter eingebunden. Die große Bilanz von Thyssenkrupp erleichterte Garantien und Liquiditätsversorgung; zugleich hing der finanzielle Spielraum der Marinesparte auch von Bonität und Kapitalbedarf des Gesamtkonzerns ab.
Seit Oktober 2025 ist TKMS separat an der Börse. 49 Prozent der Aktien gingen an die bisherigen Thyssenkrupp-Aktionäre, 51 Prozent hält die Mutter. TKMS ist außerdem aus dem gemeinsamen Cashpool ausgeschieden. Thyssenkrupp bleibt jedoch strategische Mehrheitseigentümerin und behält maßgeblichen Einfluss.
Die Börsennotierung macht den Wert des Geschäfts separat sichtbar und soll TKMS den Zugang zu eigenem Kapital für Investitionen, Partnerschaften und mögliche Zukäufe erleichtern. Mit einem Auftragsbestand von mehr als 20 Milliarden Euro sind die Startbedingungen stark. Ob die neue Finanzarchitektur besser funktioniert, zeigt sich aber erst bei der Finanzierung großer Projekte – und wenn die Rüstungskonjunktur irgendwann nachlässt.
tk Accelis: Der Werkstoffhändler, der ohne Cashpool bestehen muss
Bei tk Accelis funktioniert Eigenständigkeit nach einer völlig anderen Logik. Der Werkstoffhändler kauft Edelstahl, Aluminium und Kunststoffe ein, lagert und bearbeitet sie, liefert an Kunden – und wird häufig erst später bezahlt. Ein erheblicher Teil des Geldes steckt deshalb im Hochregallager und in offenen Kundenrechnungen.
Diese Lücke zwischen Einkauf und Zahlungseingang muss laufend finanziert werden. Bisher half der gemeinsame Cashpool. Mit dem Austritt daraus braucht Accelis eine eigene Lösung für seinen hohen Working-Capital-Bedarf. Im August 2026 beschlossen die Aktionäre auch hier die Abspaltung: 49 Prozent gehen an die Thyssenkrupp-Aktionäre, 51 Prozent bleiben bei der Holding.
Das vereinbarte Instrument heißt Asset-Based Lending, kurz ABL. Accelis erhält eine Kreditlinie von bis zu 1,7 Milliarden Euro. Entscheidend für den maximal abrufbaren Betrag ist künftig nicht mehr primär die Finanzierungskraft der Thyssenkrupp AG, sondern der Wert bestimmter Vermögenswerte von Accelis.
Banken bewerten anerkannte Lagerbestände und offene Kundenforderungen und ziehen Sicherheitsabschläge ab. Daraus entsteht die Borrowing Base, der verfügbare Kreditrahmen. Steigen die Preise gut verkäuflicher Bestände, kann dieser Rahmen wachsen. Fallen Preise oder werden Forderungen riskanter, kann er schrumpfen – und Accelis ausgerechnet im Abschwung weniger finanzieller Spielraum bleiben.
ABL passt grundsätzlich zum Geschäftsmodell. Das operative Risiko trug Accelis auch bisher selbst; neu ist vor allem, dass es schneller auf den eigenen Finanzierungsspielraum durchschlagen kann. Finanzierung wird damit selbst Teil der Geschäftsmechanik. Eine Blaupause für alle Thyssenkrupp-Töchter ist das nicht: Autozulieferer oder Anlagenbauer brauchen andere Sicherheiten, Laufzeiten und Finanzierungsmodelle.
Steel Europe: Warum Thyssenkrupps Stahlgeschäft zum Härtetest wird
Der härteste Fall beginnt dort, wo die Bilanz selbst zum Problem wird: bei Steel Europe in Duisburg. Die Sparte steht vor einer Herkulesaufgabe. Die Hochöfen sollen schrittweise durch eine wasserstofffähige Direktreduktionsanlage ersetzt werden. Zunächst kann sie mit Erdgas arbeiten; später soll zunehmend klimafreundlicher Wasserstoff eingesetzt werden. Das entstehende Eisen wird anschließend elektrisch eingeschmolzen. Bund und Nordrhein-Westfalen finanzieren etwa zwei Drittel der ersten, rund drei Milliarden Euro teuren Großanlage. Die vollständige Dekarbonisierung der Duisburger Stahlproduktion wird jedoch weitere Milliarden erfordern. Gleichzeitig drücken hohe Energiekosten, Billigimporte aus Asien und historische Pensionsverpflichtungen in Milliardenhöhe auf die Bilanz.
Jahrelang fing der Gesamtkonzern Verluste und Investitionen mit auf. Soll Steel tatsächlich eigenständig werden, braucht die Sparte perspektivisch auch eine vom bisherigen Cashpool unabhängige Finanzierung. Wie diese angesichts der Pensionen, des Investitionsbedarfs und der extremen Zyklik aussehen kann, ist bis heute offen.
Eigenständigkeit hätte Vorteile: Kapazitäten, Investitionen und Partnerschaften könnten stärker am eigenen Geschäft ausgerichtet werden. Doch diese Freiheit muss Steel sich erst leisten können. Accelis bringt die wirtschaftliche Basis für eine eigenständige Finanzierung bereits mit. Bei Steel muss Thyssenkrupp zunächst das Geschäftsmodell stabilisieren, bevor es die Eigenständigkeit finanzieren kann.
Wie schwierig das ist, zeigt die Partnersuche. Křetínskýs EP Group gab ihren 20-Prozent-Anteil 2025 zurück; der geplante Ausbau auf 50 Prozent war damit gescheitert. Danach verhandelte Thyssenkrupp mit Jindal. Nach Reuters-Informationen erschwerten vor allem Pensionslasten, Investitionsbedarf und hohe Energiekosten die Gespräche; Thyssenkrupp selbst verwies bei der Pause im Mai 2026 auf verbesserte Marktbedingungen und gestiegenes Wertpotenzial der Stahlsparte.
Steel gehört damit vorerst wieder vollständig zu Thyssenkrupp. In Duisburg trifft die Logik der Finanzholding auf die harte Realität der Schwerindustrie. López kann Risiken gesellschaftsrechtlich verschieben. Wirtschaftlich verschwinden lassen kann er sie nicht. Eine Befreiung vom Konzern funktioniert erst, wenn Steel operativ und finanziell auf eigenen Füßen stehen kann. Nicht umgekehrt.
ACES 2030: Warum Thyssenkrupps Umbau erst in der Krise wirklich zählt
Damit bleibt eine Frage, die über allen Abspaltungen steht: Wovon lebt künftig die Thyssenkrupp AG selbst? Eine Finanzholding finanziert sich aus Dividenden ihrer Beteiligungen, Erlösen aus Anteilsverkäufen und eigenen Liquiditätsreserven. Gleichzeitig braucht sie Geld für Holdingkosten, Pensionen, Restrukturierungen – und möglicherweise für die Stabilisierung einer Tochter.
Solange die Beteiligungen verdienen, kann dieses Modell Werte sichtbarer machen und Kapital disziplinierter verteilen. In einer gleichzeitigen Krise mehrerer Unternehmen dreht sich die Logik jedoch um: Dividenden können ausfallen, Beteiligungswerte sinken – und mehrere Töchter könnten gerade dann frisches Kapital von der Holding verlangen.
Thyssenkrupp verlagert Finanzierung und operative Verantwortung stärker nach unten. Die wirtschaftliche Verbindung bleibt aber bestehen – über Mehrheitsbeteiligungen, den Wert des Portfolios und die Frage, ob die Konzernmutter ein Tochterunternehmen im Ernstfall tatsächlich fallen lassen könnte.
López kann Thyssenkrupps Unternehmen voneinander trennen und die Risiken neu verteilen. Verschwinden werden sie dadurch nicht. Ob ACES 2030 tatsächlich trägt, entscheidet sich deshalb nicht beim nächsten Börsengang. Sondern in der nächsten Krise.