Eine strategische Neuausrichtung ist bereits im Gange: Die Salzgitter AG will ihr Engagement in der Verteidigungsindustrie ausweiten. "Wir sind mit vergüteten Blechen für die Verteidigungsindustrie breit aufgestellt", erklärte Konzernchef Gunnar Groebler am Freitag. Auch im Bereich der Rohre für militärische Anwendungen sei man gut positioniert. „Das führen wir gerade zusammen in einer Task Force Defence bei uns im Haus, um das Angebot für diese Industrie gebündelt vortragen zu können.“ Ziel sei es, den erwarteten wachsenden Bedarf an Rüstungsgütern in Europa bedienen zu können.

>>> Milliarden fürs Militär: Wie der Rüstungsboom Maschinenbau und die Autoindustrie verändert

Ein konkreter Wettbewerbsvorteil liegt in der bereits vorhandenen Zertifizierung für sicherheitsrelevante Stahlprodukte, die nicht alle Anbieter in der EU vorweisen können. Während kleinere Stahlwerke häufig auf zivile Anwendungen spezialisiert sind, kann Salzgitter industrielle Großaufträge mit hohen Qualitäts- und Lieferanforderungen abwickeln. Mit der Gründung der Task Force Defence im eigenen Haus wird Know-how gebündelt, um gezielt auf Ausschreibungen nationaler und europäischer Rüstungsprojekte zu reagieren.

Die politische Lage spielt dem Konzern ebenfalls in die Karten: Mit der Einführung des Sondervermögens Bundeswehr in Deutschland sowie steigenden Verteidigungshaushalten in der EU entsteht ein Milliardenmarkt für militärische Ausrüstung und Infrastruktur. Die europäische Kommission forciert zudem die Stärkung der strategischen Autonomie – was bedeutet, dass künftig deutlich mehr Material von europäischen Unternehmen stammen soll. Hier kann Salzgitter punkten, da der Konzern vollständig in Deutschland produziert und somit eine verlässliche, politische erwünschte Lieferquelle darstellt.