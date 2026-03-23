Der Award zählt - vergleichbar dem in Österreich von Fraunhofer Austria und INDUSTRIEMAGAZIN ausgelobten Fabrik-Produktionsaward, bei dem Maplan bereits 2018 Rang 2 und den Kategoriesieg Green Factory erlangen konnte - seit Jahren zu den großen Benchmark-Wettbewerben Europas.

Lesetipp: Melecs, Maplan, Voestalpine Weichensysteme, Agrana: Das sind die Virtuosen des Digitalzeitalters

Frühere Gewinner wie Mercedes-Benz, BMW, Porsche Leipzig oder Rolls-Royce Power Systems verdeutlichen das Niveau der Auszeichnung – und die internationale Tragweite des Erfolgs für Maplan.

Lesetipp: So effizient fertigt Palfinger in Lengau

Das Werk im niederösterreichischen Kottingbrunn überzeugte die Jury durch eine bemerkenswerte Verbindung aus Lean-Exzellenz, digitaler Durchgängigkeit und hoher Strukturdisziplin in der Kleinserie.

Lesetipp: 15 Jahre Fabrik-Award: So wollen Unternehmen auch morgen noch erfolgreich produzieren

Maplan gelingt es, hochindividualisierte Anlagen mit der Effizienz moderner Serienmethoden zu fertigen. Diese besondere Kompetenz in der Elastomerspritzgießtechnik, kombiniert mit kundenorientierter Entwicklungsarbeit, macht das Unternehmen weltweit zu einem geschätzten Partner für anspruchsvolle Industriebranchen.

Lesetipp: Egger Unterradlberg: Lean Management für effiziente Spanplattenproduktion



COO Oswald Steinbauer betont: „Diese Auszeichnung ist für uns eine große Ehre – vor allem aber eine Bestätigung unseres konsequenten Weges der kontinuierlichen Verbesserung. Wir verlieren uns nicht in Konzepten, sondern setzen auf Maßnahmen, die in der Realität unserer Fertigung wirken.“

Lesetipp: Geberit Werk Pottenbrunn: So gewann der Kunststofffertiger die Fabrik2024

Mit strukturierter Taktfertigung, innovativer Modularisierung, einem vollintegrierten ERP-System sowie einer global vernetzten Produktionslandschaft setzt Maplan Maßstäbe im Sondermaschinenbau, heißt es in der Jurybegründung.

Die 10 spektakulärsten Industriemaschinen der Welt

Mehr Infos zur Teilnahme beim österreichischen Benchmarkwettbewerb Fabrik2026 gibt es hier.