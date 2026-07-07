Österreichs Industrie Aufschwung : Österreichs Industrie: Der neue Aufschwung beginnt im Gegenwind

07.07.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Ist das schon der Aufschwung für Österreichs Industrie? Während viele Betriebe noch unter hohen Kosten, Bürokratie und schwacher Konjunktur leiden, investieren FACC, AT&S, Andritz und weitere Leitbetriebe wieder in Hightech, KI, Energiewende und neue Märkte. Der Überblick zeigt, wo Österreichs nächster Wachstumsschub entsteht – und warum der Weg aus der Krise trotzdem schwierig bleibt.

Inhalt

2607 Online Aufmacher Aufschwung

Industriekrise oder Aufschwung? Österreichs Leitbetriebe investieren wieder in Hightech, KI, Elektrifizierung und Energiewende.

- © FM FORUM Industriemedien; KI-generiert

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
07.07.2026
Letzte Aktualisierung
07.07.2026
Daniel Pohselt