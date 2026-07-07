Rosenbauer-CEO Robert Ottel sieht den Feuerwehrausrüster nach dem erfolgreichen Turnaround auf einem neuen Höchststand. International wächst die Nachfrage, vor allem in den USA, Südamerika und Indien.

INDUSTRIEMAGAZIN: Wie beurteilen Sie die aktuelle wirtschaftliche Lage in Ihrer Branche: Ist die in Teilen rezessive Phase überwunden?



Robert Ottel: Für Rosenbauer ist die Entwicklung äußerst erfreulich. 2025 war nicht nur ein Jahr des erfolgreichen Turnarounds, sondern zugleich ein Rekordjahr: Wir haben den höchsten Umsatz unserer Geschichte erzielt, den größten Auftragsbestand erreicht und das beste Ergebnis erwirtschaftet.

Für die Industrie insgesamt stellt sich die Lage differenzierter dar – die rezessive Phase ist noch nicht vollständig überwunden. Dennoch sehen wir zunehmend Licht am Ende des Tunnels. Auch moderatere KV-Abschlüsse tragen zur Stabilisierung bei. Positiv ist zudem, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich zuletzt zumindest nicht weiter verschlechtert hat.

Wie erleben Sie die Marktsituation in Europa und international?



Ottel: Wir erleben eine anhaltend hohe Nachfrage. Diese basiert vor allem auf der Stärke der Marke Rosenbauer, unserem innovativen Produktportfolio und einem insgesamt wachsenden Marktumfeld in Europa und weltweit. Bereits 53 % unseres Geschäfts erwirtschaften wir heute außerhalb Europas – ein klarer Beleg für unsere starke internationale Positionierung.

Mit Exporten in über 110 Länder und einer konsequenten Nähe zu unseren Märkten – etwa durch Produktion in den USA für den US-Markt – sind wir breit und resilient aufgestellt. Dadurch spüren wir die Auswirkungen von Zöllen und handelspolitischen Spannungen nur in sehr begrenztem Ausmaß

Sehen Sie für die kommenden Monate wieder mehr Investitionsbereitschaft im eigenen Unternehmen ebenso wie bei Kunden?



Ottel: In unserer Branche beobachten wir eine hohe Investitionsbereitschaft auf Kundenseite. Der Bedarf an neuen Technologien und innovativen Lösungen wächst deutlich. Treiber dafür sind vor allem zunehmende Herausforderungen und sich verändernde Einsatzszenarien – etwa in der Waldbrandbekämpfung oder im urbanen Umfeld. Genau hier setzen wir mit Innovationen an: Ein aktuelles Beispiel ist unsere auf der Interschutz präsentierte elektrische Drehleiter, die neue Maßstäbe in Effizienz und Nachhaltigkeit setzt und auf entsprechend großes Interesse stößt.

Auch regional ergeben sich zusätzliche Wachstumschancen: Trotz unserer Position als Weltmarktführer sehen wir insbesondere in den USA – wo wir derzeit auf Platz drei liegen – erhebliches Potenzial. Darüber hinaus gewinnen Regionen wie Südamerika und Indien spürbar an Dynamik. Tragischerweise steigt auch in Ländern mit geopolitischen Spannungen die Bedeutung des Zivilschutzes, was ebenfalls zu wachsender Nachfrage führt.