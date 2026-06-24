Österreich hat eine Industriestrategie. Allein das ist, aus Sicht von Christoph Neumayer, bereits eine Nachricht. „Das ist grundsätzlich einmal positiv“, sagt der Generalsekretär der Industriellenvereinigung beim Industriekongress 2026. Denn es habe Zeiten gegeben, „da ist das Wort Industrie kaum vorgekommen“ – und man habe nicht sicher sein können, ob wirklich verstanden wurde, „was eigentlich Industrie für den Standort bedeutet“.

Heute ist die Lage eine andere. Und sie ist ernster. Der Produktionsstandort Österreich steht unter wachsendem Druck, ebenso Deutschland und Europa. Was lange funktionierte – offene Märkte, internationale Arbeitsteilung, starke Exporte – wird brüchiger. Neumayer formuliert es nüchtern: Das Erfolgsmodell der vergangenen Jahrzehnte „steht zur Disposition“.