Österreichs größte Unternehmen 2026 : Österreichs Industrie-Giganten: Wer in der Rezession zurückfällt – und wer jetzt Milliarden macht

01.07.2026
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Österreichs Industrie steckt im Stresstest: Das neue Top-250-Ranking zeigt, welche Konzerne 2025 an der Spitze stehen, wer in der Rezession Umsatz verliert – und welche Unternehmen trotz Gegenwind wachsen. Zwischen OMV, voestalpine, Andritz, Kontron und Infineon wird sichtbar, wie sich die industrielle Macht im Land verschiebt.
Österreichs größte Unternehmen 2026

Das sind Österreichs größte Industrie-Unternehmen 2026

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Erstveröffentlichung
01.07.2026
Letzte Aktualisierung
01.07.2026
Daniel Pohselt