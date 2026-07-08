Daniel Kokotajlo gehört zu jenen ehemaligen Mitarbeitern großer KI-Labore, die öffentlich vor einer zu schnellen Entwicklung künstlicher Intelligenz warnen. Der frühere Governance-Forscher von OpenAI und heutige Leiter des AI Futures Project vertritt die These, dass fortgeschrittene KI-Systeme schon in den kommenden Jahren die Forschung an noch leistungsfähigeren Systemen weitgehend selbst automatisieren könnten. Genau dieser Punkt steht im Zentrum der Studie „AI 2027“, die nicht als sichere Vorhersage, sondern als detailliertes Szenario verstanden werden soll. Die Autoren betonen, sie wollten eine mögliche Zukunft so konkret wie möglich ausbuchstabieren – inklusive zweier alternativer Enden, „Race“ und „Slowdown“.

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Kokotajlos Warnungen haben besonderes Gewicht, weil er die Branche von innen kennt. Laut seinem Profil im „Time“-Magazin arbeitete er ab 2022 bei OpenAI als Governance Researcher. Zwei Jahre später kündigte er und lehnte eine Nicht-Herabwürdigungsvereinbarung ab, die ihn nach eigenen Angaben rund zwei Millionen US-Dollar an Beteiligungen hätte kosten können. Gemeinsam mit weiteren aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von OpenAI und Google DeepMind unterzeichnete er im Juni 2024 den offenen Brief „A Right to Warn about Advanced Artificial Intelligence“, der stärkere Whistleblower-Rechte und mehr Transparenz in führenden KI-Unternehmen fordert.