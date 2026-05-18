Herr Bollinger, worin unterscheidet sich AURA aus Ihrer Sicht von vielen aktuellen KI-Initiativen im Markt?

Peter Bollinger Mit AURA sprechen wir nicht über ein Zukunftsbild, sondern über eine bereits jetzt einsatzfähige Umgebung, aus der bereits konkrete Produkte und Use Cases für die Logistik entstanden sind. Genau das ist aus meiner Sicht entscheidend. Am Ende interessiert unsere Kunden nicht, welche Technologie im Hintergrund arbeitet, sondern ob ein reales operatives Problem gelöst wird.

Deshalb verfolgen wir einen klaren Ansatz: Wir „verstecken“ KI dort, wo sie keine zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen muss, und entwickeln Lösungen, die unmittelbar an konkreten Kundenbedarfen ansetzen. Wenn AURA Situationen schneller erkennt, operative Zusammenhänge einordnet oder Entscheidungen wirksamer unterstützt, dann entsteht daraus ein direkter Nutzen im laufenden Betrieb. Gerade in der Logistik zählt, dass Anwender sich auf ihre Prozesse konzentrieren und ihr logistisches Wissen einsetzen können, ohne dafür IT- oder KI-Kenntnisse mitbringen zu müssen.

Mit AURA sprechen Sie bewusst von einer AI-nativen Umgebung und nicht von einer klassischen KI-Erweiterung bestehender Systeme. Wo liegt für Sie der entscheidende Unterschied in diesem Ansatz?

Viele KI-Anwendungen entstehen heute dadurch, dass einzelne Funktionen nachträglich an bestehende Systeme angebunden werden. AURA verfolgt bewusst einen anderen Ansatz. Die Logik künstlicher Intelligenz ist nicht als additive Komponente konzipiert, sondern von Beginn an integraler Bestandteil der Systemarchitektur. Die Lösung kann autark als Stand-alone-Umgebung betrieben werden und lässt sich zugleich flexibel in bestehende Softwarelandschaften integrieren. Dadurch ist eine nahtlose Interaktion mit unterschiedlichen Drittsystemen – etwa WMS-, ERP-Systemen oder Automatisierungstechnologien – gewährleistet. Das ermöglicht, unterschiedliche Informationsquellen aus verschiedenen Systemen gleichzeitig so zu verknüpfen, dass daraus ein ganzheitliches, intelligentes und unmittelbar nutzbares Gesamtbild entsteht. Genau deshalb sprechen wir von einer AI-nativen Umgebung.

Der Markt diskutiert derzeit intensiv über den praktischen Nutzen von KI in der Logistik. Wo sehen Sie heute die Bereiche, in denen AI-native Systeme bereits einen realen operativen Unterschied machen können?

Gerade dort, wo viele unterschiedliche Informationen gleichzeitig verfügbar gemacht, eingeordnet und schnell in eine belastbare Entscheidung überführt werden müssen, entsteht der eigentliche Mehrwert. Das kann die kamerabasierte Analyse realer Prozesssituationen ebenso betreffen wie die Vereinfachung komplexer Aufgaben, etwa bei Konfigurationen im System oder bei der intelligenten Bereitstellung operativer Informationen.

Dies betrifft grundsätzlich die gesamte Supply Chain. Mit EPG AURA bieten wir ein breites Spektrum an KI-Services und Capabilities, die entweder ganzheitlich auf die Anwendung, Steuerung oder Orchestrierung der Supply Chain wirken, etwa durch den AURA Orchestrator oder Communicator, oder gezielt einzelne logistische Prozesse optimieren.