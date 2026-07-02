Wer den IFOY Award seit Jahren verfolgt, erkennt 2026 einen deutlichen Technologiewandel. Zwar spielen autonome Fahrzeuge, Robotik und Lagertechnik weiterhin eine zentrale Rolle. Auffällig ist jedoch, dass Künstliche Intelligenz inzwischen nahezu alle Bereiche der Intralogistik durchdringt – von der Lagersteuerung über autonome Roboter bis hin zur Softwareentwicklung.

Der IFOY Award gilt als einer der wichtigsten Innovationspreise der internationalen Intralogistik. In diesem Jahr wurden 49 Produkte und Lösungen eingereicht, 17 erreichten das Finale. Sie mussten sich einem mehrstufigen Prüfverfahren aus Praxistest, wissenschaftlichem Innovation Check und Jurybewertung stellen. Erstmals in der 14-jährigen Geschichte des Wettbewerbs endete eine Kategorie mit einem Gleichstand: Libiao Robotics und Nomagic teilen sich den Titel „Robot Warehouse System of the Year“.

Die Auszeichnung basiert dabei nicht allein auf einer Juryentscheidung. Bevor die internationalen Fachjournalisten abstimmen, werden sämtliche Finalisten einem wissenschaftlichen IFOY Innovation Check unterzogen. Diesen führen Experten des Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML), der Technischen Universität Dresden, der Technischen Universität München sowie des Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) durch. Bewertet werden Innovationsgrad, Kundennutzen, Marktrelevanz und Funktionalität. Die von den Herstellern angegebenen Neuerungen werden vor Ort praktisch überprüft und mit dem aktuellen Stand der Technik verglichen. Dabei unterscheiden die Wissenschaftler, ob es sich um echte Innovationen, Weiterentwicklungen oder Neukombinationen bestehender Technologien handelt. Ergänzt wird dies durch einen standardisierten Praxistest mit rund 80 Bewertungskriterien, darunter Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Ergonomie.

Für Juryvorsitzende Anita Würmser war das Leitthema eindeutig: Künstliche Intelligenz prägte den diesjährigen Wettbewerb wie keine andere Technologie.