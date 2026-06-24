Die Logistikbranche steht an einem digitalen Wendepunkt. Automatisierung, Plattformmodelle und KI verändern die Abläufe in der Logistik – doch sie schaffen auch Angriffsflächen. Beim jährlichen ILS-Event in Leoben diskutierten Geodata-Geschäftsführerin Hella Riedl-Rabensteiner, Transporeon-Manager Bernhard Schmaldienst, Security-Experte Philipp Trummer, Knapp-CEO Gerald Hofer, Sicherheitsexperte Wolfgang Bachler und Eco-Austria-Bereichsleiter Wolfgang Schwarzbauer über die Themen Geopolitik und Digitalisierung.

Dass Digitalisierung in der Praxis oft nicht viel mehr bedeutet als die Digitalisierung analoger Verwaltungsprozesse, kritisierte Hella Riedl-Rabensteiner von Geodata gleich zu Beginn der Diskussion. "Und selbst das ist teilweise noch mangelhaft. Was ich aber besonders kritisch sehe, ist, dass wir in Österreich extrem abhängig von globalen Großplayern sind. Da wird es massive Investitionen in die Infrastruktur brauchen."

Transporeon-Manager Bernhard Schmaldienst sieht das vor allem auch für die Branche sehr ähnlich: „Logistik war traditionell nie ein besonderer Vorreiter bei digitalen Prozessen. Und ein digitaler Prozess hieß oft einfach, aus einem Zettel ein PDF zu machen.“ Von einem modernen Anspruch an Digitalisierung sei man noch weit entfernt. Digitalisierung entstehe dort, wo Prozesse neu gedacht, automatisiert verknüpft und datenbasiert gesteuert würden. Europa sei hingegen eher gut darin zu reglementieren, doch es gehe vor allem auch darum, die Arbeit für die Wirtschaft zu erleichtern – so wie etwa Transporeon das tue: „Wir verbinden Verlader und Logistikdienstleister automatisiert. Die Partner aus der Wirtschaft sind das Rückgrat der Logistikindustrie. In der voll automatisierten Verbindung sehen wir richtigen Fortschritt.“

Auch zum Thema Investitionen bringt er Beispiele, die aktuelle Zahlen einordnen. So wurde viel darüber diskutiert, was sich Österreich in Sachen Pensionserhöhung leisten könne und sich auf einen Kompromiss geeinigt, wo Österreich 350 Millionen im Jahr einsparen könne. „Zum Vergleich: Das ist so viel, wie Unternehmen wie Microsoft, Meta oder Google jeweils in ein bis zwei Tagen für KI ausgeben.“