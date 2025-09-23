„Gute Anbieter von KI-Lösungen zeichnen sich unter anderem durch enge Anbindung an die KI-Forschung aus. Im Optimalfall sind sie selbst an Forschungsprojekten beteiligt und übersetzen diese in die Praxis“, sagt Jürgen Schmidt, CEO des Wiener KI- und Softwarespezialisten STRG. Schmidt weiß, wovon er spricht: Seit 2014 ist das um die Jahrtausendwende gegründete Unternehmen in der KI-Forschung aktiv. Zu seinen Kernkompetenzen gehört die Überführung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in praxistaugliche, wertschöpfende Anwendungen. „Wir verstehen uns als diejenigen, die eine Brücke zwischen abstrakter Erkenntnis und industrieller Wertschöpfung schaffen“, erklärt Schmidt.

>>> Supply-Chain-Wende: Mit KI-Simulation Lagerkosten senken und Kapital freisetzen

Dass die Entwicklung hochspezialisierter KI-Lösungen für die Industrie auf ein solches Bridging angewiesen ist, hat mehrere Gründe. Einer der wichtigsten ist: Viele Konzepte aus der Wissenschaft wie etwa die Decision Theory existieren oft nur als theoretische Konstrukte ohne etablierte Praxisansätze. Nur ein forschungsstarker Anbieter kann solche Konzepte nutzen und so weiterentwickeln, dass sie Unternehmen helfen, ihr Risiko und ihre Kosten besser zu managen und zu erklären, warum es zu Schwankungen oder Engpässen kommt.