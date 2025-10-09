Als KI- und Digitalisierungsspezialist der ersten Stunde haben Sie hunderte Digitalisierungsvorhaben aus nächster Nähe beobachten können. Wenn Sie einen einzigen Faktor nennen müssten, warum manche davon ein Erfolg wurden und manche nicht, was würden sie nennen?

Wenn es tatsächlich nur ein Punkt sein darf, auch wenn es in Wirklichkeit nie nur ein Punkt ist, würde ich sagen: Die Erfolgreichen haben erkannt, dass digitale Transformation Chefsache ist, dass sie nichts ist, was man delegieren kann. Und dass es nötig ist, für entsprechende Projekte eigene Strukturen zu schaffen. Wer meint, neue KI-Projekte und Digitalisierungsvorhaben der IT-Abteilung als 375-ste Aufgabe auf deren langer To-Do-Liste umhängen zu können, wird ziemlich sicher scheitern.

Weil IT-Abteilungen immer chronisch überlastet sind?

Auch deshalb, aber das ist noch nicht der entscheidende Grund. IT-Abteilungen sind dafür zuständig, dass Systeme 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche und 52 Wochen im Jahr zuverlässig und fehlerfrei laufen. Etwas Neues, Riskantes auszuprobieren, ist in deren DNA daher gar nicht drinnen. Und das Kapazitätsargument trifft natürlich auch zu. IT-Abteilungen haben tatsächlich sehr oft Backlogs, die bis ins nächste Jahr oder noch länger reichen.

