Ein anschauliches Beispiel dafür, wie das funktionieren kann, liefert die Kooperation zwischen Gabriel-Chemie, dem im niederösterreichischen Gumpoldskirchen ansässigen, führenden europäischen Hersteller von Masterbatch, und STRG. Seit 2021 arbeitet Gabriel Chemie mit Unterstützung von STRG an einer umfassenden Digitalisierung und Modernisierung seiner Produktions- und Geschäftsprozesse. Die Initiative dazu kam vom Vorstand und wurde auch bewusst als Chefsache verankert.

Um den Wandel agil gestalten zu können und den laufenden Betrieb nicht zu beeinträchtigen, wurde zu Beginn eine eigene Abteilung, liebevoll „Digi“ genannt, gegründet. Sie dient seither als ein Experimentierfeld, in dem neue Arbeitsweisen ausprobiert werden können, bevor sie implementiert werden – oder aber auch nicht. „Unser Ansatz war es zu experimentieren, viele neue Ideen zu entwickeln, sie aber auch schnell wieder zu verwerfen, wenn sie in der Praxis keinen Nutzen brachten“, erklärt Schmidt. „In einer konventionellen IT-Abteilung, in der solche Digitalisierungsprojekte oft landen, wäre das unmöglich, weil die Aufgabe von IT-Abteilungen per Definition Stabilität und nicht Experiment ist.“

Der innovative Ansatz bestand darin, eine Vielzahl neuer Ideen zu experimentieren und sozusagen einen Trial & Error vorzunehmen, wobei Fehlschläge bewusst in Kauf genommen werden, um die beste Lösung und einen optimalen Praxisnutzen zu finden. Dies steht im Gegensatz zu traditionellen IT-Abteilungen, deren primäre Aufgabe Stabilität und nicht Experimentierfreudigkeit ist, was die Umsetzung solcher Digitalisierungsprojekte erschwert. Durch diese „Testing-Phase“ wurden allerdings kundenspezifische Lösungen entwickelt, umgesetzt und unter Beweis gestellt. Dadurch wurde eine holistische digitale Infrastruktur kreiert, die immer weiter skaliert werden kann.

Zugleich war es aber wichtig, im Unternehmen das Bewusstsein zu schärfen, dass die angestrebte Digitalisierung und Modernisierung keine auf die Digi-Abteilung beschränkte Nischenspielerei sind, sondern alle angeht. Und dass sie bereits stattfindet und nicht irgendwann einmal vielleicht stattfinden wird. Die klare Vermittlung ist dabei essentiell. „Wenn ich den Mitarbeitern nämlich vermittle, wir brauchen zwar saubere Daten, aber das Projekt und der Nutzen daraus kommen erst in drei Jahren, dann werden manche sich womöglich denken: In drei Jahren bin ich gar nicht mehr hier“, erklärt Schmidt.