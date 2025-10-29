Der Einsatz von digitalen Tools, um die Lieferketten zuverlässig und krisensicher zu machen, wird derzeit in vielen Industriebetrieben besonders intensiv diskutiert. Doch für ein wirksames Supply-Chain-Management genügt es nicht, die Nachfrage nach einzelnen Produkten und Komponenten möglichst genau vorherzusagen – entscheidend ist, unterschiedliche Szenarien durchzuspielen und deren Auswirkungen verstehen zu können.

>>> Lieferketten-Wende: Wie smarte Algorithmen den Unterschied machen

KI-gestützte Hilfsmittel wie die kürzlich vom Wiener Technologieunternehmen STRG.at entwickelte Demand Forecast Plattform (STRG.reason) können dabei einen großen Schritt nach vorne bedeuten. Denn solche Plattformen, die die Leistungsfähigkeit moderner KI mit den zentralen Steuerungsgrößen industrieller Wertschöpfung verbinden, erlauben nicht nur die Erstellung von Prognosen, sondern sie ermöglichen es auch, die Konsequenzen zu erfassen, die sich aus den Prognosen ergeben.