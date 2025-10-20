Das Wichtigste vorweg: Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bedeutet nicht automatisch bessere Lieferketten. Richtig eingesetzt und mit qualifizierten Partnern umgesetzt, kann diese Technologie aber zu einem regelrechten Game-Changer werden und Einsparungen in Millionenhöhe bringen.

>>> KI-Projekte im Check: Experte warnt vor gefährlicher Konzeptlosigkeit

Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht lautet allerdings: Umsonst gibt es solche Lösungen nicht, auch wenn sie sich schnell wieder amortisieren. Einen der wichtigsten Gründe, warum Lieferketten-Optimierung mit intelligenten Algorithmen zunächst einmal Arbeit und ein gerüttelt Maß sowohl an intellektueller als auch monetärer Investition bedeutet, betonen die Experten des Wiener KI- und Softwarespezialisten STRG: „Der sichtbare Kern eines Unternehmens ist sein Endprodukt. Doch der USP, der es einem Unternehmen erlaubt, sich von der Konkurrenz abzuheben, ist die Art, wie dieses Produkt hergestellt wird. Das ist klarerweise sehr oft ein Betriebsgeheimnis und auch nicht so leicht digital abbildbar.“

Einzigartige Produktionsprozesse sind schwer kopierbar und damit der Schlüssel zu nachhaltiger Differenzierung. Wer es schafft, diese Prozesse intelligent zu digitalisieren und automatisieren, erzielt operative Effizienz (z. B. 30 % kürzere Durchlaufzeiten), höhere Resilienz (z. B. stabile Lieferketten trotz Engpässen) und Skalierbarkeit (z. B. schnelle Erweiterung auf neue Märkte). Genau hier entsteht die Basis für langfristige Marktführerschaft.