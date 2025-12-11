Der angeschlagene Stahlkonzern Thyssenkrupp sieht bei seiner Tochtergesellschaft Electrical Steel (tkES) in Deutschland und Frankreich rund 1.200 Arbeitsplätze in Gefahr. Grund dafür sei die zunehmende Billigkonkurrenz aus Asien. Wie das Unternehmen am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, soll die Produktion im laufenden Geschäftsjahr reduziert und teilweise eingestellt werden.

>>> Indischer Stahlriese will Thyssenkrupp-Sparte übernehmen

Ab Mitte Dezember werden die Werke in Gelsenkirchen sowie im französischen Isbergues bis zum Jahresende vollständig geschlossen. Darüber hinaus ist geplant, den Standort Isbergues ab Januar für mindestens vier Monate nur noch mit 50 Prozent der Gesamtkapazität zu betreiben. Damit reagiert das Unternehmen auf stark angestiegene, preisgünstige Importe, insbesondere aus Asien.