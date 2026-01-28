Heller sollte es in ihrem Büro werden – so viel stand damals bereits fest. Dunkle Möbel wichen in den Wochen nach ihrem Amtsantritt helleren. Auch eine Tapete mit floralem Motiv fand ihren Platz in der ehemaligen Wirkstätte von Wolfgang Hesoun, die Patricia Neumann 2023 übernommen hatte. Doch sonst blieb im zwölften Stock der Siemens City in Wien-Floridsdorf zunächst vieles beim Alten – ein Umstand, der überraschte, aber zugleich viel über Neumanns Prioritäten verriet. Denn das Büro? Musste warten.

Persönliche Gegenstände, wie eine Urkunde ihres früheren Arbeitgebers IBM, mit dem sie über 28 Jahre verbunden war, suchte man lange vergeblich an den Wänden. Statt Äußerlichkeiten lag der Fokus auf Inhaltlichem. Während Siemens einst den Ruf hatte, eine Bank mit angeschlossenem Elektroladen zu sein, hatte Konzernchef Roland Busch längst den Umbau zum Digitalkonzern eingeleitet. Wachstum durch Software lautete die Devise – ambitioniert und konsequent.

Patricia Neumann übernahm dabei eine Schlüsselrolle: Sie sollte die digitale Transformation im für Österreich zuständigen Länderbündel weiter vorantreiben. Mit einem klaren Auftrag: das Geschäft mit IoT-Services, dezentralem Energiemanagement und industrieller Digitalisierung auszubauen – und den gestiegenen Erwartungen innerhalb des Konzerns gerecht zu werden.

