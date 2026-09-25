SAP KI Strategie : Wie SAP mit der Palantir-Methode sein Geschäftsmodell retten will

25.09.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
SAP setzt im KI-Zeitalter auf eine Methode, die Palantir groß gemacht hat. Christian Klein schickt Entwickler direkt zu Kunden wie Bayer, Bosch und Toyota – und verfolgt damit einen Plan, der über neue KI-Agenten weit hinausgeht.
Christian Klein SAP

SAP-Chef Christian Klein treibt den Umbau des Softwarekonzerns für die KI-Ära voran. Mit KI-Agenten, SAP Joule und Entwicklern direkt bei Großkunden setzt SAP dabei auf ein Prinzip, das stark an Palantir erinnert.

- © SAP

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Erstveröffentlichung
25.09.2026
Letzte Aktualisierung
25.09.2026
Rudolf Loidl