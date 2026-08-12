Siemens KI Strategie : Siemens: Der unterschätzte Gewinner des KI-Preiskampfs

12.08.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
OpenAI, DeepSeek und Mistral liefern sich einen KI-Preiskampf. Siemens könnte davon profitieren: Der Industriekonzern setzt nicht auf ein einziges Modell, sondern macht künstliche Intelligenz zur austauschbaren Komponente für Produktion, Engineering und Europas Industrie.

Inhalt

Roboterarm auf einem Siemens-Stand: Industrielle KI, Automatisierung und Engineering rücken durch neue KI-Modelle wie OpenAI, DeepSeek und Mistral stärker zusammen.

Siemens setzt bei industrieller KI nicht auf ein einziges Modell. Der Konzern will künstliche Intelligenz je nach Aufgabe flexibel in Produktion und Engineering integrieren.

- © Siemens

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Erstveröffentlichung
12.08.2026
Letzte Aktualisierung
12.08.2026
Michael Vaccaro