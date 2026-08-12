Eine technische Zeichnung analysieren, einen Wartungsbericht zusammenfassen, Programmcode erzeugen oder zehntausende Seiten Dokumentation durchsuchen: Bei Siemens soll für solche Aufgaben nicht mehr zwangsläufig dieselbe künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen.

Der Münchner Industriekonzern verfolgt stattdessen eine Strategie, die an eine gut diversifizierte Lieferkette erinnert. Je nach Aufgabe können Modelle aus China, den USA oder Europa eingesetzt werden. Siemens bestätigte im Juni 2026 gegenüber Reuters, unter anderem chinesische Modelle von DeepSeek und Alibaba sowie Nvidias Nemotron neben weiteren amerikanischen und europäischen Systemen zu nutzen. Cedrik Neike, Chef der Siemens-Sparte Digital Industries, brachte die dahinterstehende Logik auf eine wirtschaftspolitische Formel: Souveränität bedeute nicht Autarkie, sondern Flexibilität und Auswahl.

Das klingt zunächst wie eine technische Detailentscheidung. Tatsächlich deutet sie auf einen grundlegenden Wandel des KI-Marktes hin. Noch vor wenigen Jahren galt leistungsfähige generative KI als eine Art digitale Spezialmaschine: extrem teuer in der Entwicklung, nur von wenigen Unternehmen beherrscht und für Kunden im Wesentlichen als Dienstleistung verfügbar. OpenAI, Anthropic oder Google stellten ihre stärksten Modelle über Abonnements und Programmierschnittstellen bereit. Unternehmen konnten sie nutzen, aber weder die zugrunde liegenden Modellgewichte übernehmen noch das System vollständig auf eigener Infrastruktur betreiben.