Genau darin könnte Europas Chance liegen. Beim Kapital für gigantische Trainingscluster liegen amerikanische Technologiekonzerne vorn. China wiederum verfügt über einen großen Heimatmarkt, staatliche Unterstützung und zunehmend leistungsfähige eigene Hardware- und Modellanbieter. Europa dürfte es schwer haben, beide Regionen allein durch immer größere Basismodelle zu überholen.
Doch die industrielle Anwendung folgt einer anderen Logik. Europa besitzt Automobilwerke, Chemieanlagen, Maschinenbauer, Energienetze und hoch spezialisierte Mittelständler. Unternehmen wie Siemens, Schneider Electric, Bosch oder ABB verfügen über etwas, das sich nicht einfach durch zusätzliche Milliarden GPU-Stunden reproduzieren lässt: jahrzehntelang aufgebautes Prozesswissen, installierte Maschinenparks, technische Daten und direkte Kundenbeziehungen in der Industrie.
Je austauschbarer Basismodelle werden, desto wertvoller kann diese Ebene werden. Dann entscheidet nicht mehr allein, ob GPT, Claude, Kimi oder Mistral den nächsten Benchmark gewinnt. Entscheidend ist, welches Unternehmen in der Lage ist, für eine konkrete Aufgabe automatisch das geeignete Modell auszuwählen, es mit eigenen Daten zu verbinden und zuverlässig in einen Produktionsprozess einzubauen.
Siemens Multimodell-Strategie ist deshalb mehr als ein Versuch, KI-Kosten zu senken. Sie zeigt, wie sich die Macht im KI-Markt verschieben könnte: weg vom einzelnen Modellhersteller und hin zu Unternehmen, die Modelle wie austauschbare Komponenten behandeln.