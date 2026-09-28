Anfang der 1970er-Jahre. Zwei junge IBM-Mitarbeiter arbeiten in einem Faserwerk des britischen Chemiekonzerns ICI im baden-württembergischen Östringen. Dietmar Hopp und Hasso Plattner sollen dort die Auftragsabwicklung und Versandsteuerung modernisieren. Damals funktioniert Unternehmens-IT grundlegend anders als heute. Daten werden gesammelt und in großen Stapeln verarbeitet. Entwicklungs- und Testarbeiten auf den Großrechnern der Kunden finden vor allem nachts und am Wochenende statt, wenn die Maschinen nicht anderweitig gebraucht werden.

Hopp und Plattner verfolgen eine andere Idee: Unternehmen sollen ihre Daten nicht erst Stunden später auswerten können. Geschäftsvorgänge sollen dann verarbeitet werden, wenn sie entstehen – in Echtzeit. Und statt für jedes Unternehmen komplett neue Programme zu entwickeln, soll eine standardisierte Software die Geschäftsprozesse verschiedener Firmen abbilden können.

1972 verlassen Hopp und Plattner IBM und gründen gemeinsam mit Claus Wellenreuther, Klaus Tschira und Hans-Werner Hector die „Systemanalyse Programmentwicklung“, die spätere SAP. 1973 ist das erste Finanzbuchhaltungssystem fertig: RF. Das R steht für „Real-Time“. Aus dieser Idee entsteht einer der größten Softwarekonzerne der Welt.