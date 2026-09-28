SAP KI Strategie : SAP entdeckt die Palantir-Methode: Der große Umbau des Software-Riesen
Inhalt
- SAP und KI: Warum Christian Klein das Erfolgsmodell jetzt umbaut
- SAP Joule: Wie KI-Agenten die klassische SAP-Software verändern
- SAP gegen Microsoft und Google: Wer im KI-Zeitalter den Kunden kontrolliert
- SAP-KI-Strategie: Warum Christian Klein Entwickler direkt zu den Kunden schickt
- SAP bei Bayer, Bosch und Toyota: So baut der Software-Riese seine KI-Agenten
- SAP und Palantir: Was hinter ihrer neuen KI-Partnerschaft steckt
- SAP und die Palantir-Methode: Warum der KI-Umbau zurück zu den Wurzeln führt
- SAP und die Kosten der KI: Wird das Palantir-Modell zum Margenproblem?
- SAP und Accenture: Warum KI das Verhältnis zu Beratern verändert
- SAP Business AI: Warum Unternehmensdaten zum entscheidenden KI-Vorteil werden
- SAP gegen Microsoft, Google und Co.: Wer im KI-Zeitalter den Kunden kontrolliert
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