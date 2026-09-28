SAP KI Strategie : SAP entdeckt die Palantir-Methode: Der große Umbau des Software-Riesen

28.09.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
SAP verdient Milliarden mit Software, die tief in den Prozessen großer Unternehmen steckt. Doch KI-Agenten könnten ausgerechnet die Schnittstelle zum Kunden verändern. Christian Klein reagiert mit Joule – und mit einem Entwicklungsmodell, das auffällig an Palantir erinnert.

Inhalt

Christian Klein SAP

SAP-Konzernchef Christian Klein baut den Software-Riesen für die KI-Ära um – mit Joule, KI-Agenten und Entwicklern, die wieder direkt bei Großkunden an neuen Lösungen arbeiten.

- © SAP

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Erstveröffentlichung
28.09.2026
Letzte Aktualisierung
28.09.2026
Rudolf Loidl