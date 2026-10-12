Die Materialversorgung in der deutschen Industrie hat sich im September 2026 wieder leicht verschlechtert. Nach einer am Montag, dem 12. Oktober, veröffentlichten Umfrage des Münchner Ifo-Instituts berichteten 14,6 Prozent der Industrieunternehmen über Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Vorprodukten. Im August hatte dieser Anteil noch bei 13,3 Prozent gelegen. Damit nimmt der Materialmangel nach einer zwischenzeitlichen Entspannung wieder zu. Allerdings sind die einzelnen Wirtschaftszweige unterschiedlich stark betroffen.

Von einer allgemeinen Versorgungskrise kann nach Einschätzung der Wirtschaftsforscher bislang nicht gesprochen werden. „Von einem flächendeckenden Anstieg der Lieferengpässe in der Industrie kann noch keine Rede sein“, erklärte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. In bestimmten Branchen entwickle sich die Verfügbarkeit wichtiger Materialien und Bauteile jedoch zunehmend zu einem Problem. Besonders kritisch sei die Situation dort, wo eine kräftige Nachfrage auf begrenzte Liefermöglichkeiten treffe.